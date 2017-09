Japan bereidt evacuatie landgenoten uit Zuid-Korea voor

De Japanse regering bekijkt hoe het landgenoten uit Zuid-Korea kan evacueren mocht het straks tot een oorlog in de regio komen. Dat meldt de Nikkei Asian Review . Mochten de luchthavens in Zuid-Korea worden gesloten dan is de beste optie voor Japanse burgers om via de haven van Busan, in het zuidoosten van Zuid-Korea, huiswaarts te keren. Japan voert momenteel gesprekken met de Amerikaanse militaire diensten in Zuid-Korea om zich van de nodige hulp te verzekeren om geëvacueerden van Seoul tot in Busan te brengen.