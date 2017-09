Alles voor Trumps basis: VS zetten 800.000 ‘Dreamers’ aan de deur

De Amerikaanse minister van Justitie Jeff Sessions heeft het einde aangekondigd van het DACA-programma, een door de regering Obama in 2012 goedgekeurd programma dat een kleine 800.000 jongeren (de zogenaamde ‘Dreamers’), die sinds hun kindertijd illegaal in de VS verbleven voor deportatie behoedde. De jongeren mochten in de VS werken en genoten van de sociale zekerheid.

Volgens Sessions was het programma niet enkel onwettelijk, maar “heeft het honderdduizenden Amerikanen van jobs beroofd omdat die ‘illegale vreemdelingen die jobs hebben ingenomen.”

Sessions voegde er wel aan toe dat niemand uit het DACA-programma daar vóór 5 maart 2018 de gevolgen van zal ondervinden. Zij zijn “geen prioriteit” voor de vreemdelingenpolitie, aldus Sessions. Dat moet de jongeren zes maanden geven om hun toekomst voor te bereiden.

Uit onderzoek van het Center for American Progress blijkt dat de gemiddelde DACA-jongere 6,5 jaar was toen hij in de VS arriveerde en ondertussen gemiddeld 25 jaar oud is.

Obama

Ex-president Obama heeft zich voor het eerst in het openbaar uitgesproken tegen een door de regering Trump genomen maatregel. Obama had eerder al aangekondigd ‘het tegen Trump op te zullen nemen indien men kinderen die hier zijn opgegroeid en om die reden Amerikaanse kinderen zijn en van Amerika houden, wil wegjagen naar een land waar ze vaak nooit zijn geweest.’ Op zijn Facebookpagina schrijft de voormalige Amerikaanse leider dat de beslissing wreed is en dat het ‘om een politieke maatregel gaat, die elke moraal ontbeert.’

Paul Krugman

Econoom en Nobelprijswinnaar Paul Krugman schrijft in The New York Times dat dit niemand zal bevoordelen:

“Dit is een dubbele klap voor de Amerikaanse economie; iedereen verliest hierbij. Er is geen enkele voordeel aan deze wreedheid, tenzij je graag wat minder mensen met een bruine huidskleur of een Spaans klinkende achternaam in je buurt hebt. Waar het uiteraard allemaal om draait.”

Silicon Valley

Eerder deze week hadden een reeks CEO’s uit Silicon Valley de maatregel al bekritiseerd. Onder hen Tim Cook (Apple), Mark Zuckerberg (Facebook), Sundar Pichai (Google) en Satya Nadella (Microsoft). In al deze bedrijven zijn vaak honderden ‘Dreamers’ aan de slag.

Mary Meeker van het Amerikaanse durfkapitaalfonds Kleiner Perkins publiceerde eerder dit jaar in haar jaarlijkse Internet Trends-studie een tabel die aantoont dat 50% van de zogenaamde unicorns of eenhoorns (startups die meer dan 1 miljard dollar waard zijn) door immigranten is gesticht. 74% van de informatici die in Silicon Valley wonen is volgens de Silicon Valley Index in het buitenland geboren.

Democraten

De Democratische kopstukken schreeuwen ondertussen moord en brand.

America is strongest when we come together and reject xenophobia. Congress must permanently protect Dreamers and reject Trump’s bigotry. https://t.co/zn0Mk1rd11 — Bernie Sanders (@SenSanders) September 5, 2017

We won’t let Donald Trump rip away a lifeline for almost 800,000 young people. Demand your GOP representative #DefendDACA: (202) 224-3121. pic.twitter.com/R0vtu3eo1N — Tom Perez (@TomPerez) September 5, 2017

Op Buzzfeed vraagt Ben Smith zich af ‘waarom Trump altijd op de gegijzelden schiet?”:

“Indien Trump DACA stopzet om zijn basis te plezieren, zal hij daar twee keer de gevolgen van ondervinden. Hij zal honderdduizenden mensen pijn doen om zijn basis (30%) gerust te stellen dat hij nog altijd achter hen staat. Maar in politieke termen verspeelt hij zo een onderhandelingstroef om alweer wat van zijn politiek kapitaal op te geven. Dat is geen strategie, maar een zet van iemand die zichzelf in de hoek heeft gemanoeuvreerd.”

Republikeinen

Trump zelf lijkt zich onder invloed van zijn dochter Ivanka en schoonzoon Jared Kushner op de achtergrond te houden. In een tweet roept hij het congres op haar werk te doen. Mogelijk vindt het Amerikaanse congres tegen dan nog een oplossing voor de jongeren.

Congress, get ready to do your job – DACA! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 5, 2017

Waarschijnlijk zal de kwestie de Republikeinse partij zo mogelijk nog meer verdelen dan ze al is. Paul Ryan, de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, wil de ‘Dreamers’ in de VS houden. Maar hardliners binnen zijn partij hoopten dan weer dat de president een onmiddellijke en definitieve deportatie van de DACA-jongeren zou aankondigen.