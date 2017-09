Irma bereikt de Caraïben; windsnelheden van bijna 300 km per uur

De orkaan Irma heeft het Caribisch gebied bereikt. Hij won afgelopen dagen aan kracht en bereikte gisteren de zwaarste categorie op de schaal van Saffir–Simpson. Er zijn windsnelheden gemeten van 295 kilometer per uur meldt het Amerikaanse National Hurricane Center (NHC). Irma wordt nu beschouwd als de sterkste orkaan in de Atlantische Oceaan sinds de waarnemingen begonnen.

De tropische cycloon komt in de loop van deze ochtend aan land bij het eiland Barbuda. Irma is inmiddels uitgegroeid tot een orkaan in de vijfde en zwaarste categorie, met windsnelheden van bijna 300 kilometer per uur. De autoriteiten op de Bahamas hebben opdracht gegeven de bewoners van zeker zes zuidelijke eilanden te evacueren. Verschillende eilanden en straks wellicht ook Florida krijgen Irma over zich heen, en de schade dreigt opnieuw immens te worden.

How much damage do Category 5 winds do compared to Category 1 winds? There’s a visualization for that (and it’s not pretty) pic.twitter.com/GaO3jbp2QE — Brian L Kahn (@blkahn) September 5, 2017

With winds of 185mph, #Irma is now among the very strongest hurricanes in recorded history. pic.twitter.com/9UhBstJFlP — Eric Holthaus (@EricHolthaus) September 5, 2017

Irma is dus nu een orkaan van de vijfde, en zwaarste categorie. Dat betekent dat er windsnelheden kunnen zijn van boven de 250 kilometer per uur. Ter vergelijking: als je bij ons aan de kust windkracht 10 is, dan heb je windsnelheden tot 102 kilometer per uur. Dat is een windsnelheid waarbij volwassenen nauwelijks meer kunnen blijven staan. Maar in vergelijking met Irma is dat dus peanuts.

Tegen 15.30 uur onze tijd raast de orkaan over Sint Maarten en Anguilla. De eilanden Saba en Sint Eustatius zullen, met windsnelheden van ongeveer 120 kilometer per uur, veel minder last hebben van de orkaan.

Een deel van de Bahamas gaan ook de volle laag krijgen. De Bahamaanse regering heeft opdracht gegeven om enkele zuidelijke eilanden te laten ontruimen. Bewoners van Mayaguana, Inagua, Crooked Island, Acklins, Long Cay en Ragged Island worden in de loop van vandaag overgebracht naar het noordelijke eiland New Providence.

Zelfs stevig gebouwde huizen zijn slecht bestand tegen de windsnelheden van Irma. Wegen gaan kapot, elektriciteitskabels begeven het en gewassen worden vernietigd. Ook kunnen er overstromingen komen, want er gaat heel veel regen vallen. De storm gaat gepaard met hoge golven, tot 6 meter hoog. Die komen dus ook aan land.

Codrington about to experience a direct hit from #HurricaneIrma. Sint Maarten and Anguilla is next. Devastation is inevitable. #Irma pic.twitter.com/QBoo1Rknic — Nick Merianos (@NickMerianos) September 6, 2017

Irma zal verder Puerto Rico, de Dominicaanse Republiek, Haïti en Cuba treffen. Mogelijk trekt de orkaan daarna naar Florida. Gouverneur Rick Scott heeft inwoners van die Amerikaanse staat al opgeroepen noodmaatregelen te treffen.

De eilandbewoners hebben zich deze keer wel zo goed als het kan voorbereid. Kozijnen zijn vastgetimmerd en tuinen opgeruimd om te voorkomen dat afval de lucht in vliegt. Ook slaan velen water, voedsel en batterijen in om de hoognodige zaken in huis te hebben.

Vissers hebben hun boten op de kant gehaald, vluchten zijn gecanceld, operaties in ziekenhuizen uitgesteld. Ook scholen en overheidsdiensten zijn gesloten.

De overheden willen dat zoveel mogelijk mensen thuis zijn als de orkaan de eilanden bereikt. Alleen al in Sint Maarten zijn elf schuilkelders klaargemaakt.

Toch zal de schade enorm worden. Zelfs stevig gebouwde huizen zijn slecht bestand tegen de windsnelheden van Irma. Wegen gaan kapot, elektriciteitskabels begeven het en gewassen worden vernietigd. Ook kunnen er overstromingen komen, want er gaat heel veel regen vallen. De storm gaat gepaard met hoge golven, tot 6 meter hoog. Die komen dus ook aan land.

Na over de Nederlandse eilanden te zijn getrokken zal de orkaan zijn pad vervolgen richting Puerto Rico. Daar zijn 456 opvangplekken klaargemaakt die in totaal plaats kunnen bieden aan ruim 62.000 mensen.

Global warming?

Irma volgt in de voetsporen van Harvey. In tegenstelling tot wat je zou denken is er niet echt bewijs dat die snelle opvolging veroorzaakt wordt door ons veranderend klimaat. Wat we wel weten is dat er misschien (nog) niet meer orkanen zijn, maar wél dat ze door de opwarming van de aarde feller zijn geworden.

Volgens berekeningen van Amerikaanse wetenschappers zijn de tropische stormen aan het eind van deze eeuw zo’n 2 tot 11 procent krachtiger dan nu. Ook valt er substantieel meer regen bij.

Door de orkaan Harvey kwamen grote gebieden in Texas onder water te staan. Harvey was op zijn hoogtepunt een orkaan van de categorie 4, een niveau lager dan Irma nu is. Maar dat wil niet zeggen dat de schade daardoor ook minder groot was. Wat Harvey vooral zo verwoestend maakte, was dat hij zo lang bleef hangen en er enorm veel neerslag bij viel. Irma beweegt sneller, en de verwachting is dat er minder regen bij zal vallen dan bij Harvey.