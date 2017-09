De jaarlijkse lijst van het Britse magazine Times Higher Education is toch een beetje de referentie om te zeggen of jouw Alma Mater het nu goed of slecht aan het doen is. En dit jaar mag de UGent zichzelf dus stevig op de borst kloppen: ze stijgen toch spectaculair in de ranking. De universiteit klimt van plek 118 vorig jaar naar 107 dit jaar. Daarmee komt een plekje in de top-100 toch al erg dichtbij.

De KU Leuven zit stevig in die top, ze staan nu op plek 47 wereldwijd. Maar dat is wel een tik, want vorig jaar hadden ze nog de 40ste plek. Dit is de top vijftien: