JC Decaux plaatst camera’s in reclameborden: “Het rammelt langs alle kanten met de privacywetgeving”

JCDecaux, de multinational die marktleider is in buitenreclame en stadsmeubilair, plaatst in Belgische winkelcentra reclameborden met een camera. Staatssecretaris voor Privacy Philippe De Backer (Open Vld) wil dat de Privacycommissie de zaak onderzoekt, want volgens experts is dat illegaal.

Praktijk NIET in lijn met privacywet. Mensen moeten weten dat ze gefilmd w,hoe lang + wat er met data gebeurt.Hier duidelijk niet #deochtend — Philippe De Backer (@debackerphil) September 6, 2017

Dooh-tv, een bedrijfstak van JCDecaux, heeft in shoppingcentra in ons land digitale reclameborden geïnstalleerd met een ingebouwde camera die de voorbijgangers filmt. Dat schrijven de kranten van De Persgroep. Die camera’s zouden geen beelden bewaren, maar enkel bewegingen registreren. JCDecaux spreekt niet van camera’s maar van “visuele sensoren”. Volgens hen is het de bedoeling om te meten hoeveel personen naar de advertentie kijken, maar op basis van gelaatsuitdrukkingen wordt er nog meer informatie geregistreerd.

“Dat soort informatie is de heilige graal voor adverteerders”, zegt Veerle Colin, marketingdirectrice bij JCDecaux. “Het laat toe gericht te adverteren. Onze onderaannemers garanderen dat de privacywetgeving gerespecteerd is. Er wordt immers niet gefilmd en het gaat niet om persoonsgebonden gegevens. Maar we weten hoe gevoelig het ligt bij het publiek. Bovendien is die technologie ook niet exact genoeg om in een grote groep mensen correcte data te genereren.”

De Backer wil onderzoek

Privacyexperts wijzen er nu op dat niet zomaar alles in de publieke ruimte gefilmd mag worden. “Dit valt duidelijk niét onder toepassingen van de wet op bewakingscamera’s”, zegt Ronny Saelens, VUB-specialist in het Privacyrecht. Ook Staatssecretaris voor Privacy Philippe De Backer (Open Vld) is not amused. “Reclameborden die mensen bespieden zonder hun toestemming? Big Brother komt akelig dichtbij. Kan absoluut niet voor mij”, schrijft hij op Twitter. De Backer roept de Privacycommissie op om een onderzoek in te stellen. “Dit is een flagrante schending van de privacy”, zegt De Backer nog. “Ik wil dan ook dat de Privacycommissie dit tot op het bot uitzoekt. Wat mij betreft worden aan zo’n methode’s best een einde gesteld.”

De Privacycommissie denkt ook dat de camera’s onwettig zijn en zal JCDecaux contacteren. “Niemand kan ons vertellen waar het precies voor dient of hoe die beelden worden geanonimiseerd”, zegt voorzitter Willem Debeuckelaere op Radio 1. “Blijkbaar ben je dus herkenbaar. Het rammelt langs alle kanten met de privacywetgeving.”