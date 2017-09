Schaüble: “ECB moet monetair beleid normaliseren”

De Duitse minister van Financiën Wolfgang Schaüble vraagt de Europese Centrale Bank (ECB) om haar programma van monetaire stimulus stop te zetten en haar beleid te normaliseren. Volgens Schaüble is het herstel in de eurozone nu voldoende sterk. De Duitser deed de oproep ter gelegenheid van een voordracht op de “Banking in Change”-conferentie van het Duitse Handelsblatt.

“Abnormale monetaire maatregelen geven aan dat ze normaal, noch gewoon zijn- daarom moeten we nu terug naar een normale monetaire politiek. We zijn veel sneller tot een normale situatie gekomen dan algemeen werd verwacht.”

Schaüble (rechts op de foto naast voormalig Brits Chancellor of the Exchequer George Osborne) sluit zich daarmee aan bij uitspraken van John Cryan, de CEO van Deutsche Bank. Die had eerder op de dag zaken gezegd die in dezelfde richting gaan.

Later op de week zal de ECB samenkomen om te bespreken hoe het aankoopprogramma van 2.000 miljard euro stilaan kan worden afgebouwd. De ECB koopt maandelijks voor 60 miljard euro aan obligaties en aandelen op en zou dat nog tot eind 2017 blijven doen. Toch wordt niet verwacht dat Draghi & co vóór 2019 de belangrijkste rentevoet zullen verhogen. Die staat nog altijd op 0%. Banken die overnacht hun geld bij de ECB parkeren betalen daarvoor zelfs een boete van 0,4%.

Spaarder betaalt het gelag

Het is niet de eerste keer dat Schaüble zich tegen de ECB keert. In april vorig jaar zei hij nog dat de Duitse economie en arbeidsmarkt in goede gezondheid verkeren, maar dat de extreem lage rentevoeten als een bedreiging voor de financiële reserves van de bevolking moesten worden bestempeld. Dat beleid zou ook de populariteit van de Duitse regeringspartijen gevoelig hebben aangetast en de basis hebben gelegd voor het succes van extreem-rechtse partijen.

Over de Brexit toonde de Duister zich minder ongerust. “Er is nog veel ruimte om te manoeuvreren,” zei hij, “en het VK heeft ondertussen begrepen dat ze vooral de schade voor hen zelf zullen moeten weten te beperken.”