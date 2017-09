Duitsland waarschuwt toeristen die met vakantie gaan naar Turkije

De Duitse overheid waarschuwt voor willekeurige arrestaties, waarvan reeds 55 Duitsers recent het slachtoffer zijn geworden. “Sinds de poging tot staatgreep van juli 2016 moet met zulke arrestaties rekening worden gehouden,” Het Duitse Ministerie van Buitenlandse zaken heeft haar raadgevingen aan Duitse toeristen die Turkije bezoeken aangepast.De Duitse overheid waarschuwt voor willekeurige arrestaties, waarvan reeds 55 Duitsers recent het slachtoffer zijn geworden. “Sinds de poging tot staatgreep van juli 2016 moet met zulke arrestaties rekening worden gehouden,” staat er op de site van het ministerie te lezen , “ ook in toeristische regio.”

55 Duitsers zitten momenteel in Turkse gevangenissen, waarvan 12 om politieke redenen. Onder hen bevindt zich de Duits-Turkse journalist Deniz Yücel, de correspondent in Turkije voor de Duitse krant Die Welt. Hij zit sinds februari in de cel op verdenking van het verspreiden van terroristische propaganda en het aanzetten tot haat. In maart had de Turkse president Recep Tayyip Erdogan de journalist nog een ‘Duitse agent’ genoemd.

Tijdens een verkiezingsdebat vorig weekeinde hadden zowel bondskanselier Merkel als haar uitdager Schultz gezegd dat ze voor een stopzetting van de toetredingsgesprekken zijn die van Turkije een EU-lid zouden maken. Volgens Merkel wijkt Erdogan steeds verder af van ‘het wettelijke pad.’ “Turkije moet geen EU-lid worden,” zei Merkel.

Ankara zit ondertussen niet stil. De regeringskrant Daily Sabah schrijft ‘dat Turkije koelbloedig ‘de anti-Turkse retoriek’ en de daarmee gepaard gaande aanvallen zal pareren.