“Russen kochten advertenties bij Facebook tijdens verkiezingscampagne”

Facebook heeft voor 100.000 dollar advertenties verkocht aan ‘een duister Russisch bedrijf’ dat bekend staat om het verspreiden van pro-Kremlinpropaganda. Dat schrijft de Washington Post.

De advertenties verschenen voor het eerst in de zomer van 2015 en werden verder nog gepubliceerd tijdens de campagne. De onderwerpen die daarin werden aangesneden waren immigratie, racisme en de wapenwetten, allemaal zaken die gevoelig liggen in de VS. In een aantal advertenties werden Donald Trump en Hillary Clinton bij naam genoemd.

De onthullingen komen uit het lopend onderzoek dat het Amerikaanse congres en speciaal-procureur Robert Mueller voeren naar de Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen van 2016. Facebook heeft het bericht al bevestigd. “In totaal werden 3.000 advertenties verspreid via 470 valse accounts en pagina’s die onze regels overtreden,” aldus een woordvoerder van het sociale netwerk:

“Uit onze analyse blijkt dat deze accounts en pagina’s met elkaar gelinkt zijn en waarschijnlijk vanuit Rusland worden beheerd.”

Facebook ligt al maanden onder vuur vanwege zijn rol tijdens de verkiezingscampagne. Het bedrijf wordt er van beschuldigd hoaxes en ‘fake news’ te hebben verspreid in de maanden die aan de stembusslag vooraf gingen. Sinds dan maakt het bedrijf werk van het bestrijden van ‘fake news’ op zijn site en van het sluiten van valse accounts.

In welke mate deze advertentiecampagnes de verkiezingen hebben beïnvloed, valt moeilijk te achterhalen. Volgens de Washington Post is 100.000 dollar een relatief klein bedrag in vergelijking met de totale campagnekosten tijdens de verkiezingen.