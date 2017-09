De orkaan Irma kan in Florida mogelijk meer schade berokkenen dan Katrina twaalf jaar geleden in het gebied rond New Orleans heeft veroorzaakt. Dat blijkt uit voorlopige ramingen van de bank Barclays.

Opgemerkt wordt dat niet alleen rekening moet worden gehouden met de kracht van Irma, die inmiddels tot de zwaarste categorie stormen wordt gerekend, maar moet ook worden gekeken naar het gebied dat wordt getroffen.

Florida heeft immers een grote bevolkingsdichtheid, waardoor ook zware materiële verliezen moeten worden gevreesd.

Rekening houdend met de inflatie heeft Katrina de verzekeraars 50 miljard dollar gekost. Gevreesd wordt dat Irma dit bedrag zelfs zal overschrijden.

Cruises

“In het meest ongunstige scenario zou Irma volgens een aantal analisten uiteindelijk een schadepost kunnen opleveren die vergeleken zou kunnen worden met de orkaan die Miami in het midden van de jaren twintig van de voorbije eeuw trof en die vandaag een verzekerde kost tussen 125 miljard dollar en 130 miljard dollar zou hebben veroorzaakt,” betoogt Jay Gelb, analist bij Barclays.

“De omvang van de gevreesde schade is ook op de beurs gebleken. Nog voor Irma in Florida aan land is gegaan, hebben de aandelen van een aantal betrokken verzekeraars dan ook al een aanzienlijk gedeelte van hun waarde moeten inleveren.”

Ook de aandelen van rederijen zoals Carnival, Royal Caribbean of Norwegian Cruise Line hebben zware klappen gekregen. Het Caraïbische gebied, dat voor cruises bijzonder populair is, lag immers eveneens op het pad van de orkaan.

Volgens analisten is Irma de zwaarste orkaan die ooit het Atlantische bekken heeft getroffen. Metingen van het Amerikaanse National Hurricane Center maken gewag van windsnelheden die de grens van 200 kilometer per uur ver kunnen overstijgen.

Tegen dergelijke krachten is bijna geen enkele infrastructuur bestand. Orkanen van deze categorie kunnen dan ook volledige steden verwoesten. (mah)