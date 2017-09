Politieke grondverschuiving in Wallonië en Brussel: mokerslag voor de PS

Zoals verwacht, is de PS de grote verliezer. In Brussel, waar de Franstalige socialisten in 2014 nog 24,9 procent haalden, zijn ze nu meer dan de helft van die stemmen kwijt met 12,1 procent. In het zuiden van het land zakt de partij van Di Rupo van 32 procent naar 20 procent.

Uit ‘De Grote Peiling’ van Het Laatste Nieuws, VTM Nieuws , Le Soir en RTL blijkt dat DéFI sinds de verkiezingen van 2014 de grootste klimmer is onder de Franstalige partijen . De partij van Olivier Maingain zou bij verkiezingen vandaag van 11,1 procent naar 18,4 procent gaan in Brussel. In Wallonië, waar ze met 2,4 procent in 2014 de kiesdrempel niet eens haalden, weten ze nu 6,2 procent van de stemmen te sprokkelen.

Ook het CdH, de christendemocratische partij van Benoit Lutgen die deze zomer de coalities met de PS in de Waalse en Brusselse regeringen opblies, moet verlies incasseren. De partij zakt van 9,3 procent naar 5,8 procent in Brussel en van 14 procent naar 8,7 procent in Wallonië.

De MR verliest ook stemmen, maar volgt wel de PS op als de grootste partij van Franstalig België. In Wallonië zakken de Franstalige liberalen van 25,8 procent naar 21,4 procent, in Brussel van 23,1 procent naar 19,8 procent.

Verschuivingen op links

Nu de PS aan terrein verliest, blijven de andere linkse partijen in Franstalig België aanzienlijk stijgen. De extreemlinkse PTB van Raoul Hedebouw, de Franstalige vleugel van de PVDA, stijgt in Wallonië van 5,5 procent naar 17,5 procent en in Brussel van 3,8 procent naar 9 procent. De groenen van Ecolo stijgen van 8,2 procent naar 12,7 procent in Wallonië en van 10,5 procent naar 12,3 procent in Brussel.

De peiling werd afgenomen van 25 augustus tot en met 3 september 2017 bij 2.388 respondenten in heel België, 960 mensen in Wallonië en 469 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Er is sprake van een maximale foutenmarge van ongeveer 3,2 in Wallonië, 3,2 procent in Vlaanderen en 4,5 procent in Brussel.