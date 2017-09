Grote internetbedrijven hebben de neiging om hun bereik bij het publiek – een basis waarop tarieven voor adverteerders worden berekend – gevoelig te overschatten. Dat zegt onder meer Brian Wieser, analist bij de Pivotal Research Group.

Wieser merkt op dat rond de berekening van de omvang van de bevolkingsgroepen een duidelijk verschil met de officiële Amerikaanse cijfers moet worden vastgesteld.

“Het sociale netwerkbedrijf Facebook zegt tegenover potentiële adverteerders in de Verenigde Staten 41 miljoen jongeren tussen achttien en vierentwintig jaar te kunnen bereiken,” betoogt Brian Wieser. “Officiële cijfers van de Amerikaanse overheid geven echter aan dat deze leeftijdsgroep in de Verenigde Staten slechts 31 miljoen inwoners telt.”

Een gelijkaardige kloof kan volgens de analist ook worden teruggevonden in de leeftijdscategorie tussen vijfentwintig en vierendertig jaar. Wieser voegt eraan toe dat in de reclamesector slechts weinigen zich van deze afwijkingen bewust zijn. De adverteerders doen er volgens hem dan ook goed aan een externe berekening te vragen.

Bezoekers

Facebook gaf in een commentaar op de opmerkingen van Wieser toe dat de cijfers afwijkingen kunnen vertonen, maar daarvoor zouden volgens het bedrijf valide verklaringen naar voor kunnen worden geschoven.

“Er wordt een schatting gemaakt van het aantal personen dat in een regio de mogelijkheid zou kunnen hebben de reclame van een onderneming te bekijken,” aldus het bedrijf. “Het is niet de bedoeling om een overeenkomst met inschattingen over de bevolking na te streven.”

Onder meer wordt opgemerkt dat Facebook ook mobiele apparaten meerekent, waardoor ook toeristen en andere bezoekers in de statistieken worden opgenomen. In januari dit jaar zouden ongeveer 5,6 miljoen buitenlanders de Verenigde Staten hebben bezocht.

Bovendien wordt erop gewezen dat de statistieken van Facebook gebaseerd zijn op verklaringen van de gebruiker. “Sommige gebruikers kunnen mogelijk een leeftijd aangeven die van de realiteit afwijkt, waardoor de statistieken worden vertekend,” aldus het bedrijf.

Vorig jaar diende Facebook zich te verontschuldigen omdat in de statistieken een overschatting was gemaakt van de gemiddelde tijd die gebruikers aan online reclame besteden, aangezien in de berekeningen geen rekening was gehouden met online video’s die minder dan drie seconden waren bekeken. (mah)