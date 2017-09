In Groot-Brittannië zal de conservatieve regering van premier Theresa May wellicht nog wel tot het einde van dit jaar kunnen aanmodderen, maar volgend jaar zal de druk wellicht te zwaar worden en dreigt een vertrek.

Dat blijkt uit een rapport van een team economen en strategen van de bank Morgan Stanley. Volgens de onderzoeksleiders Jacob Nell en Melanie Baker zal onenigheid over de vorm van de brexit de Britse regering uiteindelijk wellicht ten val brengen.

Er wordt meteen gewaarschuwd dat deze evolutie de druk op de Britse economie nog verder zal doen toenemen. Daarbij moet volgens Nell en Baker worden gevreesd dat de Britse economische groei verder zal vertragen.

Theresa May lukte er niet in om tijdens de verkiezingen van juni dit jaar een meerderheid te behalen. Daarom was de Britse premier gedwongen een samenwerkingsakkoord te sluiten met de Noord-Ierse Northern Irish Democratic Unionist Party (DUP).

Onhoudbaar

“Die wankele meerderheid heeft echter tot gevolg dat een dissidente actie van enkele voorstanders van een harde brexit voldoende zal zijn om de regering ten val te brengen,” waarschuwden Nell en Baker.

“Mogelijk zal Theresa May zowel de gematigde en radicale vleugels van haar conservatieve partij tot eind dit jaar tevreden kunnen houden, maar veel langer kan de regering dat wankel evenwicht niet volhouden.”

“Dit jaar konden cruciale discussies over elementen zoals de rechten van de burger, de Noord-Ierse grens en de Britse financiële verplichtingen bij het vertrek uit de Europese Unie nog grotendeels worden vermeden, maar volgend jaar zal zullen die problemen moeten worden aangepakt,” aldus het rapport van Morgan Stanley.

“Daarbij mag verwacht worden dat Europa van Groot-Brittannië een duidelijke keuze zal eisen. Daarbij zal de Britse regering mogelijk voor een blijvende hechte samenwerking, waarbij ook de Europese regels worden gerespecteerd, kiezen, maar ook zou kunnen worden geopteerd voor een volledige zelfstandigheid, waarbij echter de deelname aan de Europese eenheidsmarkt uitgesloten wordt.”

“Die keuze zal tot verdeeldheid leiden in de Britse regering en de conservatieve partij,” zegt het rapport. “Daardoor zal de regering wellicht het vertrouwen van het parlement verliezen en dreigt een politieke crisis, die tot de val van de regering zal leiden en nieuwe verkiezingen noodzakelijk zal maken.”

“Die problemen zullen echter ook economische gevolgen hebben, waarbij de groei van de Britse economie dreigt te vertragen en mogelijk uiteindelijk tot stilstand zal komen.” (mah)