Zuid-Koreaanse commando’s zullen met behulp van de US Navy Seals die terrorist Osama bin Laden hebben geëlimineerd een speciale eenheid creëren die in geval van oorlog de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-Un zou moeten uitschakelen.

De aankondiging valt samen met de beslissing van de Verenigde Staten om een einde te maken aan beperking op de omvang en het bereik van de Zuid-Koreaanse ballistische raketten.

Daardoor kan Zuid-Korea zijn eigen onafhankelijke capaciteit opbouwen om krachtige bommen te gooien op het ondergrondse hoofdkwartier van de Noord-Koreaanse leider in Pyongyang.

De Zuid-Koreaanse toonde zich voordien bereid om eventueel met Kim Jong-Un te onderhandelen, maar de beslissing om de militaire opties te versterken vormt volgens de krant The Times een signaal van een toenemende crisissfeer op het Koreaanse schiereiland nadat Noord-Korea, ondanks resoluties van de Verenigde Naties, beslist had om toch een nieuwe nucleaire test uit te voeren.

Nikki Haley, ambassadeur van de Verenigde Staten bij de Verenigde Naties, benadrukte dat Kim Jong-Un met de aanhoudende tests van nucleaire en ballistische raketten om oorlog lijkt te smeken.

Krachtdadig

Een Zuid-Koreaanse krant meldde dat Noord-Korea een intercontinentale ballistische raket, die mogelijk het vasteland van de Verenigde Staten zou kunnen bereiken, in het geheim naar zijn westkust had proberen te brengen.

Opgemerkt wordt dat Noord-Korea zich blijkbaar op nieuwe raketlanceringen voorbereidt. Dat zou mogelijk zaterdag kunnen gebeuren, op de verjaardag van de oprichting van de staat.

Woordvoerders van de Zuid-Koreaanse legerleiding zouden met de Amerikaanse president Donald Trump contact hebben gehad, waarbij zou zijn aangegeven zijn dat krachtdadige maatregelen nodig zou zijn om Noord-Korea onder controle te houden.

Het Zuid-Koreaanse leger zou in december een speciale brigade vormen die de commando-systemen in Noord-Korea moeten neutraliseren. De brigade zou samenwerken met Seal Team Six, de Amerikaanse commando-groep die zes jaar geleden naar Pakistan werd gestuurd om Osama Bin Laden, leider van al-Qaeda, te doden.

Song Young-Moo, Zuid-Koreaans minister van landsverdediging, stelde dat de brigade tegen begin december zou kunnen worden samengesteld. De eenheid zou deel uitmaken van een bredere operatie die tot doel zou hebben om bij een dreigende nucleaire aanval het leiderschap in Noord-Korea uit te schakelen.