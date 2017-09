Creditcardgegevens van 143 miljoen Amerikanen gestolen

Fraude

In de gehackte database stonden onder meer namen, persoonsnummers, geboortedata, adressen en zelfs rijbewijsnummers. Equifax verzamelt en onderhoudt gegevens van 600 miljoen creditcardhouders over heel de wereld, maar het bedrijf zegt dat de hack zich vooral beperkt tot Amerikaanse gegevens. Wel zouden ook enkele persoonlijke gegevens van Britse en Canadese inwoners zijn gestolen.

De datadiefstal vond plaats tussen mei en juli van dit jaar, maar is nu pas bekendgemaakt. Volgens Bloomberg hebben drie directieleden van Equifax hun aandelen verkocht drie dagen nadat de hack door het bedrijf zelf op 29 juli werd ontdekt . Dus voor de hack openbaar werd gemaakt. Ze verdienden daardoor miljoenen, want het aandeel is ondertussen gekelderd.