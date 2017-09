Zelfrijdende wagen wordt een zegen voor de horeca

Consumenten die én autorijden én alcohol drinken zullen per week gemiddeld één alcoholisch drankje meer gaan drinken, voorspelt Morgan Stanley. Dat lijkt niet veel, maar daardoor zal de wereldwijde markt van alcoholische drank in de komende tien jaar niet met 2,2% per jaar groeien, maar met 3%. Dat is eenderde meer.Als je weet dat momenteel er jaarlijks wereldwijd voor ongeveer 1.500 miljard euro wordt verzet aan alcoholische drank, dan besef je: het gaat om heel veel geld, en er is dus echt wel een reden waarom een bank als Morgan Stanley dit soort studies doet.

De reden is uiteraard poepsimpel: als je zelf nog moet autorijden, dan drink je geen alcohol. Maar als je in een zelfrijdende auto stapt, dan is er geen enkele reden om nog te bob-ben.

Zelfrijdende wagen = Meer tijd, meer geld = meer drinken

De bank berekende dat Amerikanen veel meer tijd besteden aan autorijden dan aan het drinken van alcohol: 600 miljard uur per jaar tegen 380 miljard uur. Dat laatste cijfer zou met ruim de helft kunnen stijgen. Dat komt omdat berekend is dat als de zelfrijdende auto een feit is, de eigenaars ervan gemiddeld 293 vrije uren per jaar extra in hun leven krijgen dat ze ondermeer zullen spenderen aan zichzelf te bedrinken.

Op termijn zal een gezin dat overschakelt op zelfrijdend per jaar 4.250 dollar besparen, is een andere conclusie. En, een deel van dat geld gaat uiteraard op aan meer spenderen in de horeca, inclusief alcoholische drank.

De bank zegt aan z’n beleggers dat drankenproducenten of uitbaters van restaurants en cafe’s dus flink gaan profiteren van de opkomst van zelfrijdende auto’s. Het rapport van financieel analist Adam Jonas heet ”Shared autonomous mobility: The solution to drinking and driving?”