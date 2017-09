16 jaar later… daar is Hamza bin Laden

recente beelden zijn er niet van Hamza, maar er zijn wel foto’s van hem toen zijn vader nog leefde.

Al-Qaida heeft de afgelopen jaren in relatieve stilte gewerkt aan een redelijke opmars, met name in Jemen en Afrika. Daarnaast controleert het een belangrijke provincie in Syrië. In tegenstelling tot Islamitische Staat is Al-Qaida een beweging van de lange adem, waarin de oude en weinig charismatische leider Ayman al-Zawahiri nu langzaam plaatsmaakt voor de vitale Hamza.

De “kroonprins van de jihad” staat klaar om de bloedige troon van IS-leider Abu Bakr al-Baghdadi over te nemen. Hamza bin Laden, de favoriete zoon van Osama, werkt in de schaduw aan een hereniging van Al-Qaeda en Islamitische Staat. De focus van moslimextremisten moet volgens hem, 16 jaar na 9/11, opnieuw komen te liggen bij dodelijke aanslagen op het Westen.

Toenadering

“In de de propaganda van Al-Qaeda neemt Hamza bin Laden een steeds prominentere plaats in”, vertelde onze landgenoot Gilles de Kerchove tegen Welt. De Kerchove is de EU-coördinator voor terrorismebestrijding. “Zijn retoriek jegens IS is weinig agressief en zijn doel is vermoedelijk de toenadering tussen de twee organisaties.”

De Kerchove wordt bijgetreden door terreurexpert en voormalig FBI-agent Ali Soufan: “Nu het kalifaat op z’n gat ligt en Al-Baghdadi mogelijk dood is, overwegen veel extremisten zich aan te sluiten bij Al-Qaeda, waarvan IS een afsplitsing is. Hamza is bij uitstek geschikt is om de wereldwijde jihadbeweging te herenigen”.

Ontsnapt

Hamza bin Osama bin Mohammed bin Awad bin Laden zoals hij voluit heet, is de jongste zoon van Osama Bin Laden, oprichter van al-Qaida en verantwoordelijk voor onder meer de aanslagen op 11 september 2001 op verschillende doelen in de Verenigde Staten.

Hamza bin Laden zou van jongs af aan deel uitmaken van het door zijn vader opgericht terroristennetwerk. Op videobeelden gemaakt op een bruiloft in 2001 in Afghanistan is een 10-jarige Hamza te zien gewapend met een AK-47.

Hij zou zich ook opgehouden hebben in het huis in Abbottabad, Pakistan, waar zijn vader en halfbroer Khalid op 2 mei 2011 door Navy SEALs werden gedood, maar hij overleefde de inval. Enkele dagen later verscheen er een bericht van de toen 17-jarige Hamza in kranten wereldwijd, waarin hij wraak zweert voor de dood van zijn vader.

De nieuwe leeuw

Hamza werd in 2015 door al-Qaida-leider Al-Zawahiri voor het eerst naar voren geschoven als “de nieuwe leeuw van al-Qaida”. Vorig jaar begon de propaganda-afdeling van al-Qaida, as-Sahab Media Foundation, met de rol van Hamza steeds nadrukkelijker uit te spelen. Volgens een video van eerder dit jaar, bovendien ingeleid door Ayman al-Zawahiri, heeft Hamza effectief een leidende rol in de beweging op zich genomen.

In zijn laatste boodschap roept Hamza, van wie geen recente foto’s zijn, extremisten opnieuw op vooral niet naar oorlogsgebieden af te reizen, maar om toe te slaan in eigen land: “Misschien verlangen jullie naar opoffering op het slagveld, maar het straffen van Joden en kruisvaarders waar jullie vandaan komen, berokkent de vijand meer schade. Het slagveld van Kabul, Bagdad en Gaza moet verplaatst worden naar Washington, Londen, Parijs en Tel Aviv.”