Het Chinese bedrijf Tianyuan Garments wil begin volgend jaar in de Amerikaanse staat Arkansas een kledingfabriek opstarten. China staat nochtans bekend voor zijn goedkope textielproducten, maar de nieuwe fabriek zal worden uitgerust met ongeveer 330 stikrobots van het Amerikaanse bedrijf Softwear Automation.

De fabriek, gelegen in de stad Little Rock, zou een productieniveau van ongeveer 23 miljoen t-shirts per jaar kunnen halen met een kostprijs van 33 dollarcent per exemplaar. Tegen die prijs kan volgens Tang Xinhong, voorzitter van Tianyuan Garments, geen enkele concurrent in de wereld op.

“Tianyuan Garments maakt gebruik van een nieuwe generatie industriële robots die worden gebruikt om in eigen land de problemen van de stijgende lonen en verouderende arbeidsbevolking op te vangen,” verduidelijken woordvoerders van de International Labour Organization (ILO).

“De Chinese arbeidspopulatie is de voorbije vijf jaar gevoelig ingekrompen en de werknemers hebben de lonen met meer 10 procent opgetrokken om hogeropgeleide jongere werknemers te kunnen aantrekken.”

Wanneer geen rekening moet worden gehouden met arbeidskosten, worden de Verenigde Staten volgens de internationale vakbond een bijzonder interessante productielocatie.

Vaardigheden

Er wordt wel opgemerkt dat de textielnijverheid minder gemakkelijk naar de automatisering is overgestapt dan andere sectoren, zoals de autobouw of elektronica. “Het is bijzonder complex en duur om een machine te ontwikkelen die de manuele vaardigheden van een stikster kan dupliceren,” betoogt Pete Santora, commercieel directeur van Softwaer.

“De productie van een hemd vergt minstens 78 verschillende handelingen.”

De robots van Software zullen elke zesentwintig seconden een t-shirt kunnen afleveren. Tianyuan Garments zegt met zijn Amerikaanse productie ook zo dicht mogelijk bij de uiteindelijke afzetmarkt te willen opereren.

De nieuwe fabriek zou ongeveer vierhonderd arbeidsplaatsen – meestal voor machine-operatoren – opleveren. Toch wordt de overheveling van Chinese textieloperaties naar de Verenigde Staten geen evidentie genoemd. De voorbije decennia heeft de sector in het land immers een groot enorm netwerk van toeleveranciers uitgebouwd.

Het initiatief van Tianyuan toont volgens waarnemers anderzijds aan dat traditionele productielanden niet louter meer op goedkope arbeid kunnen rekenen, maar in technologie zullen moeten investeren om in de toekomst op opdrachten te kunnen blijven rekenen.

Tianyuan is één van de grootste kledingfabrikanten van China en is onder meer leverancier van Adidas, Armani, Reebok en andere grote merken. (mah)