Wedstrijden uit de Spaanse voetbalcompetitie zullen in de toekomst mogelijk ook in buitenlandse stadions kunnen worden georganiseerd. Dat heeft La Liga, de organisator van het Spaanse professionele voetbal, bekend gemaakt.

Het initiatief kan volgens Javier Tebas, voorzitter van La Liga, de inkomsten van de Spaanse clubs door bijkomende sponsoring en televisierechten gevoelig opdrijven en de internationale uitstraling van het Spaanse voetbal nog verder versterken.

Onder meer wordt gedacht aan wedstrijden van clubs zoals FC Barcelona of Real Madrid in de Verenigde Staten of China. De reacties op het initiatief, dat volgend seizoen al zou kunnen worden geïntroduceerd, zijn echter verdeeld.

De Engelse Premier League koesterde het voorbije decennium al gelijkaardige plannen, maar dat project werd weer opgeborgen toen zwaar protest bleek van supporters, politici en mediacommentatoren.

Topclubs

De Amerikaanse National Football League (NFL) maakte daarentegen wel een uitstap naar het buitenland. Wedstrijden in Londen zouden de internationale belangstelling voor het American football gevoelig hebben doen toenemen.

De Amerikaanse promotor Relevant Sports organiseert met de International Champions Cup (ICC) eveneens al enkele jaren in de Verenigde Staten en China een zomertornooi met vriendschappelijke wedstrijden tussen Europese topclubs, maar zou daarrond ook een officiële competitie willen uitbouwen.

De Engelse Premier League heeft officieel geen internationale plannen, maar zijn chief executive Richard Scudamore zegt wel voorstander van buitenlandse wedstrijden te blijven. De Bundesliga in Duitsland zou daarentegen al negatief hebben gereageerd.

De interesse van La Liga in buitenlandse wedstrijden is gegroeid na een Amerikaanse versie van El Clásico – de traditionele confrontatie tussen aartsrivalen FC Barcelona en Real Madrid – in Miami voor een publiek van 66.000 supporters, terwijl het gebeuren ook een groot televisiepubliek kon laten optekenen.

Critici waarschuwen echter dat minder roemrijke clubs wellicht slechts op een beperkte bijval zouden kunnen rekenen. (mah)