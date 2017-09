Clinton rekent in haar boek af met Sanders en Comey

In de VS brengt de voormalige Democratische presidentskandidate Hillary Clinton vandaag het boek ‘What happened’ uit over haar verloren strijd om het Witte Huis. En ze windt er geen doekjes om. Iedereen herinnert zich nog hoe Trump dreigend achter Clinton ging staan tijdens een debat op televisie. In het boek vraagt Clinton zich af of ze toen niet beter “Ga weg, engerd” had gezegd.

Ondertussen heeft Sanders al gereageerd: “Clinton nam het op tegen de minst populaire kandidaat in de geschiedenis van het land. Ze verloor en was daar niet goed van. Ik begrijp dat.”

Ook heeft Clinton harde woorden voor haar Democratische tegenstander Bernie Sanders, die haar later nochtans steunde in haar strijd tegen Trump. “Zijn aanvallen berokkenden blijvende schade”, schrijft Clinton. “Door zijn populair klinkende voorstellen die onrealistisch waren, werd het moeilijker om progressieve krachten te bundelen.” Ze verwijt Sanders zelfs indirect Trump gesteund te hebben.

“Hij bereidde het pad voor de Crooked Hillary van Trump. Ik weet niet of dat hem dwars zat of niet. Hij deed niet mee om een Democraat de strijd om het Witte Huis te laten winnen. Hij deed alleen mee om de Democratische partij te ontregelen.”

Comey als partijdige FBI-baas

Ook heeft Clinton het in haar boek over haar uiteindelijke nederlaag tegen Trump. Ze neemt zelf de verantwoordelijkheid: “Het was mijn campagne, het waren mijn beslissingen.” Toch somt ze alle redenen op waarom ze met amper 80.000 stemmen te weinig in de sleutelstaten de overwinning ontliep. Daarbij is uiteraard het e-mailschandaal van belang, waarbij Clinton als minister van Buitenlandse Zaken voor belangrijke zaken haar persoonlijk e-mailadres gebruikte in plaats van het e-mailsysteem van het departement. Daardoor werden geheime e-mails via een slecht beveiligd systeem verzonden. Clinton geeft toe dat dat geen slimme move was van haar, maar volgens haar heeft de media er te veel aandacht aan besteed en woog vooral de beslissing van toenmalig FBI-directeur James Comey het zwaarst door om op het laatste moment het onderzoek naar de e-mails te heropenen.

Drew Angerer/Getty Images/AFP

“Op hetzelfde moment was er een onderzoek naar de campagneorganisatie van Trump en hun banden met Rusland. Je hoorde er niets over. En toen hem later werd gevraagd waarom niet, zei hij: toen was de verkiezing al te dichtbij. Snap jij het? De brief zette alles op z’n kop.”

De reputatie van Clinton was om zeep. In juli 2016 had Comey al aangegeven dat Clinton “roekeloos” was geweest door als minister van Buitenlandse Zaken e-mails te sturen vanaf een privéserver. Volgens Clinton mag een FBI-directeur zoiets niet doen en was er sprake van belangenvermenging:

“Ik had instinctmatig het gevoel dat de campagne moest terugslaan”, schrijft Clinton. “Mijn medewerkers vonden dat geen goed idee. Dat was een vergissing.” Trump kreeg daarmee “de kans de bijnaam Crooked Hillary te lanceren”. Dat “ontnam mij het momentum”.

Clinton vindt dat Comey haar een mes in de rug stak, maar spaart ook de rest van de FBI niet. Die weigerde in die periode te bevestigen dat er een onderzoek liep naar Russische inmenging in de verkiezingen en de banden tussen team Trump en Moskou. Clinton vraagt zich openlijk af waarom Comey die bekendmaking te gevoelig vond tijdens een verkiezingscampagne, terwijl haar onderzoek rond e-mailgate amper enkele dagen voor verkiezingsdag heropend werd.