Land van de eurozone dat niet eens 100 jaar bestaat geeft obligaties uit op… 100 jaar

Oostenrijk, een land dat niet eens 100 jaar bestaat, heeft dinsdag geschiedenis geschreven door als eerste land van de eurozone staatsobligaties uit te geven met een looptijd van… 100 jaar

De Eerste Oostenrijkse Republiek ontstond pas in 1919, al is het huidige Oostenrijk een overblijfsel van het Keizerrijk Oostenrijk, dat in de 19e eeuw tot de Europese grote mogendheden behoorde

De Oostenrijkers zijn niet de eerste Europeanen die obligaties op 100 jaar uitgeven, want Ierland en België gingen hen al voor, maar toen waren de klanten professionele beleggers.

Obligaties op 100 jaar zijn ‘en vogue’

Dankzij de monetaire stimuluspolitiek van de Europese Centrale Bank (ECB) blijft de rente nog altijd uiterst laag. Obligaties uitgeven met een looptermijn van 100 jaar raakt daarom steeds meer ‘en vogue’. Toch is de Oostenrijkse uitgifte uniek, omdat het de eerste in de eurozone is die openbaar zal worden verkocht. De Oostenrijkers zouden volgens Tradeweb jaarlijks 1,86% rente betalen.

Precedent in België?

Ierland en ons land gingen de Oostenrijkers al voor. Wie zijn geld in 2016 voor 100 jaar aan de nv België toevertrouwde, krijgt daarvoor jaarlijks amper 2,15 à 2,50 rente uitbetaald. “De laagste rente ooit betaald op honderd jaar,” zei Jean Deboutte, Directeur van het Agentschap van de Schuld toen, maar zoals gezegd waren de klanten toen professionele beleggers.

Ook bedrijven laten zich niet onbetuigd. Zowel de Franse spoorwegmaatschappij SNCF als het Franse elektriciteitsbedrijf Electricité de France schreven in respectievelijk 2015 en 2014 obligaties op 100 jaar uit.

Buiten de eurozone hebben Argentinië en Mexico al staatspapier met een gelijkaardige looptijd verkocht.