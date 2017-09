De Braziliaanse ecommerce kijkt met bewondering naar het succes van de vrouwelijke avatar Lu die door retailer Magazine Luiza werd ingezet om zijn online verkopen te stimuleren.

Lu heeft ermee voor gezorgd dat de online verkoop van Magazine Luiza tijdens de eerste zes maanden van dit jaar een groei met 56 procent kon laten optekenen tegenover dezelfde periode vorig jaar, tegenover een gemiddelde stijging met 12 procent voor de totale Braziliaanse ecommerce.

Volgens waarnemers kan Lu mogelijk een voorbeeld worden voor de groeistrategie die de online verkoop in andere opkomende markten zou kunnen hanteren.

“In de ontwikkelde wereld is ecommerce een dagelijks en vertrouwd gegeven geworden,” benadrukt het persbureau Bloomberg. “Maar in opkomende markten zoals Brazilië moet nog een lang weg worden afgelegd. De online verkoop vertegenwoordigt er amper 4,5 procent van de totale retailomzet, tegenover 14 procent in de Verenigde Staten.”

Tinder

“De Braziliaanse consument staat wantrouwig tegenover grote online groepen en anonieme betaalsystemen,” verduidelijkt het persbureau. “Lu werd echter gecreëerd om online handel te promoten bij consumenten die zich met technologie weinig comfortabel voelen. Door de tussenkomst van de avatar kan de terughoudendheid tegenover de ecommerce blijkbaar grotendeels worden opgelost.”

Onder meer is het met Lu mogelijk een conversatie op te zetten over de eigenschappen van de producten die worden verhandeld. De avatar is actief op sociale netwerken zoals Facebook en Tinder en heeft ook een eigen kanaal op YouTube, dat inmiddels al 500.000 volgelingen heeft verzameld.

“In tegenstelling tot vele commerciële avatars gaat achter Lu een reële persoon schuil,” merkt Frederico Trajano, chief executive van Magazine Luiza, daarbij op.

De retailer heeft zijn online platform inmiddels ook voor externe verkopers opengesteld. Onder meer daardoor haalde Magazine Luiza tijdens het tweede kwartaal van dit jaar 28 procent van zijn totale omzet uit ecommerce, tegenover 18 procent twee jaar geleden.

Momenteel laat het aandeel van de Braziliaanse groep op de wereldwijde beurzen de beste prestatie van alle grote retailers optekenen. Het bedrijf heeft volgens Bloomberg mogelijk een traject uitgezet dat ook andere retailers in opkomende markten zouden kunnen uitbouwen voor de ontwikkeling van hun online activiteiten. (mah)