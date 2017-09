Tesla vergrootte vanop afstand batterijbereik van wagens in Florida

Het elektrischewagenmerk Tesla heeft vorige week mits een software-update vanop afstand het bereik kunnen vergroten van Tesla’s die zich in Florida bevonden en wiens eigenaars de staat wilden verlaten in de aanloop van de orkaan Irma.

Het bereik werd met zo’n 65 kilometer opgekrikt. Dat gebeurde nadat een klant contact had gezocht met Tesla en had uitgelegd dat hij ongeveer 50 km extra bereik nodig had om zich uit de gevarenzone te begeven. Op zijn vraag besloot Tesla een update uit te voeren om het bereik van alle auto’s in Florida met 65 km uit te breiden.

Op de site Jalopnik stelt journalist Justin Westbrook zich vragen bij de démarche. Hoewel ze in dit geval kan worden toegejuicht rijzen er grote vraagtekens bij de controle die autoconstructeurs van op afstand blijven behouden over de manier waarop we rijden en het voertuig waarmee we rijden. Hij schetst zelfs een scenario waarin de autoconstructeur bij gebrek aan beter zelf belangrijke beslissingen gaat nemen in gevaarlijke omstandigheden.