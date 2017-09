Apple presenteert de iPhone X en die gaat 1.159 euro kosten

Het systeem zou geen probleem mogen opleveren met weinig licht, nieuwe kapsels of een bril, maar zou wel het verschil zien tussen een foto of een echt gezicht. De kans dat een foute persoon je iPhone ontgrendelt, is 1 kans op 1 miljoen. Tijdens de presentatie mislukte de ontgrendeling , wat het bedrijf op sociale media onmiddellijk bakken kritiek opleverde.

De volledige voorkant van het toestel is een scherm. Er is dus geen sprake meer van een homeknop. Om het scherm te ontgrendelen maakt de smartphone gebruik van Face ID, een speciaal ontwikkeld systeem voor gezichtsherkenning.

De iPhone X bedienen zal wel even wennen worden omdat de homeknop weg is. Om een applicatie te sluiten, swipe je die vanaf nu simpelweg naar boven.

De camera is naar eigen zeggen de beste camera die ooit in een iPhone is gebruikt. De achterkant heeft een revolutionaire Dual Camera met snellere sensoren en betere flits. De frontcamera valt vooral op door zijn portrait lightning die je gezicht er veel natuurlijker laat uitzien tijdens selfies.

De iPhone X komt er in twee kleuren,en. Een gouden versie is er dus (nog) niet.Qua geheugen is er ook keuze tussen twee modellen, 64 en 256 GB. Het enige minpunt is uiteraard de prijs. De goedkoopste versie zal 999 dollar kosten, vermoedelijk wordt dat bij ons zo’n 1.159 euro.

Wie het revolutionaire toestel wil kopen, zal wel nog even geduld moeten hebben want de iPhone X is maar beschikbaar vanaf 3 november.