De Duitse verkiezingen: het belangrijkste non-event in de voorbije decennia

In Duitsland vinden op 24 september de Duitse parlementsverkiezingen plaats. Die zijn goed op weg om het belangrijkste non-event in de voorbije decennia te worden.

Hadden de verkiezingen bij onze oosterburen een referendum moeten worden over de welkomstpolitiek van Angela Merkel, die meer dan een miljoen vluchtelingen naar Duitsland heeft gebracht, dan zal de bondskanselier – die ver voorop ligt in de peilingen – haar job kunnen veilig stellen omdat de Duitsers bang zijn voor Poetin, Erdogan en het fenomeen Trump. ‘Mutti Merkel’ blijft voor de Duitse kiezer de rots in de branding, omdat politiek in Duitsland vandaag wordt bepaald door angst, eerder dan door visie en actie.

De ongebreidelde immigratie verdeelt het land: de Duitse kiezers wil de deur tot zijn land openen, noch sluiten en hadden op een ‘compromis’ gehoopt. Dat ‘compromis’ zal ook na de verkiezingen het belangrijkste onderwerp van gesprek blijven.

Merkel en Schultz verzwakken de democratie

In de Washington Post schrijft Marcel Dirsus, een politicoloog aan de universiteit van Kiel, dat de twee kandidaten van de belangrijkste partijen de democratie verzwakken, door hun kiezers geen duidelijke keuzes voor te stellen: