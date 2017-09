Florida Keys: het paradijs is verwoest

Door orkaan Irma zitten momenteel nog 5,8 miljoen huishoudens zonder stroom. Volgens de Florida Power & Light Co, de grootste energieleverancier in de staat, kan het nog tot 22 september duren totdat enkele westelijke delen weer stroom hebben.De komende dagen keren 6,5 miljoen inwoners van de Amerikaanse staat Florida terug naar huis. Afgelopen weekend vluchtten ze naar het noorden vanwege orkaan Irma. Op verschillende snelwegen staan inmiddels lange files. Van alle tankstations in de staat is ruim een derde leeg.

Paradise lost

De bewoners van de Florida Keys, een eilandengroep aan de zuidkant van Florida, zijn het zwaarst getroffen. Wie er nog niet geweest is, kent de plaats misschien van de uitstekende reeks Bloodline, momenteel onder andere te zien op Netflix.

Van dat paradijs is niet veel over. Op videobeelden is te zien hoe huizen uit elkaar zijn gerukt door de orkaan. Volgens FEMA, de Amerikaanse rampenbestrijding, is 25% van de huizen verwoest. Reddingswerkers op de eilanden zoeken nog altijd naar slachtoffers.

Irma ging zondag aan land in Florida als een orkaan van de vierde categorie en zwakte maandag in kracht af tot een tropische storm. In Florida vielen voor zover bekend zes doden door de orkaan. Ook in de Amerikaanse staten Georgia en South Carolina vielen slachtoffers.