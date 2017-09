Bedrijven leven of sterven door hun relatie met Apple

De presentatie dinsdagavond van de nieuwe iPhone 8 en iPhone X van het Amerikaanse technologiebedrijf Apple heeft woensdag een grote impact gehad op de beurskoersen van een reeks onderaannemers en concurrenten van het merk.

De later dan verwachte lancering van de iPhone X zette een reeks toeleveranciers van Apple sterk onder druk, omdat investeerders er van uitgaan dat ook de inkomsten van die leveranciers later zullen worden gegenereerd.

Wanneer het bedrijf uit Cupertino nieuwe producten lanceert is er uiteraard veel focus op het Apple-aandeel zelf, maar beleggers beginnen steeds meer oog te hebben voor de impact die deze aankondigingen kunnen hebben op andere bedrijven, waaronder de Aziatische toeleverancier Foxconn of de Europese chip designer Dialog.

Apple Watch niet goed voor Swatch

Een andere opgemerkte daling was die van de Zwitserse horlogemaker Swatch, die 4% moest prijsgeven, nadat het Amerikaanse technologieconcern had aangekondigd dat de nieuwe Apple Watch niet langer met een iPhone moet worden gelinkt, iets dat tot nog toe wel het geval was. De markten interpreteerden dat nieuws als een potentiële game-changer voor de verkopen van de Apple Watch en als slecht nieuws voor traditionele horlogemakers.

Vraag is of de Apple Watch wel degelijk de traditionele horlogemakers het leven zuur kan maken? Velen denken van niet, omdat vele consumenten een Rolex zullen blijven dragen, net en enkel omdat het een Rolex is. Dat is dus het geval voor de meeste luxehorloges. Maar bedrijven als Swatch, die in het middensegment zitten, zouden wel eens de pijn van de ontkoppeling tussen de Watch en de iPhone kunnen beginnen voelen, vandaar de toch significante daling van het aandeel.

De toekomst zal leren of ook de luxehorloges straks digitale componenten aan hun uurwerken moeten toevoegen om commercieel interessant te blijven.