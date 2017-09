Bouwde het Kremlin het machtigste informatiewapen van de 21ste eeuw?

De FBI (Federal Bureau of Investigation) onderzoekt of de door de Russische regering gesponsorde Engelstalige televisiezenders Russia Today (RT) en Sputnik News als ‘buitenlandse agenten’ moeten worden geregistreerd. Dat meldt de Los Angeles Times.

Beide zenders positioneren zich als legitieme nieuwsorganisaties, die een gelijkaardig nieuwsaanbod brengen als de BBC, maar ze zijn nu het onderwerp van een onderzoek dat moet duidelijk maken in welke mate een massale, vanuit het Kremlin geleide operatie de Amerikaanse verkiezingen heeft kunnen beïnvloeden.

Een rapport van de Amerikaanse geheime dienst omtrent de Russische inmenging in de verkiezingsstrijd van 2016 kwam in januari al tot de conclusie dat Sputnik en RT deel uitmaakten van zo’n door de Russische geheime dienst geleide operatie.

© Sputnik

De N.Y. Times Magazine schreef in zijn zondageditie (“RT, Sputnik and Russia’s New Theory of War“) dat het Kremlin “een van de machtigste informatiewapens van de 21ste eeuw heeft gebouwd en dat die misschien niet meer te stoppen is.”

De speciaal-aanklager Robert Mueller, die na het ontslag van FBI-directeur Comey werd aangeduid om het onderzoek te leiden naar de Russische inmenging in de verkiezingscampagne van 2016, bekijkt nu op welke manier Rusland valse berichten kon verspreiden via sociale media. Hij zoekt daartoe bijkomende bewijzen bij bedrijven als Facebook en Twitter.

Alex Wong/Getty Images/AFP

Facebooktop zal zich moeten verantwoorden voor Amerikaans Congres

Facebook erkende recent voor ongeveer 100.000 dollar reclamebestedingen teruggevonden te hebben waarbij een link kon worden gelegd naar namaakaccounts die wellicht vanuit Rusland werden aangestuurd. Bronnen dichtbij het onderzoek bevestigen aan het persbureau Bloomberg dat de Facebooktop zich meer dan waarschijnlijk voor het Amerikaanse congres zal moeten verantwoorden.

Tijdens de eerste Women in the World Canada Summit haalde CNN-baas Jeff Zucker hard uit naar Facebook:

“Ik roep meer mensen op om hen ter verantwoording te roepen om reclames te verspreiden die deel uitmaakten van een Russische campagne om de verkiezingen te beïnvloeden.”

In kringen van de Amerikaanse inlichtingendiensten wordt opgemerkt dat de melding van Facebook wellicht slechts de tip van een ijsberg zal blijken te zijn. Volgens Dan Coats, de directeur van de Amerikaanse National Intelligence, is Rusland zijn acties nog verder aan het uitbreiden.

Justin Sullivan/Getty Images/AFP

Waarom is dit belangrijk?

De techreuzen in Silicon Valley weten alles over ons, maar waar, wanneer en hoe die informatie exact wordt gebruikt weet niemand. Alle transparantie daarover is zoek. Facebook, Google en Twitter worden steeds meer in het defensief gedwongen over de manier waarop die informatie o.a. tijdens de Amerikaanse verkiezingscampagne is gebruikt.