Het sociale netwerk Facebook zal strengere controles opleggen aan partijen die voor commerciële doeleinden van zijn platform gebruik willen maken. Dat heeft Sheryl Sandberg, chief operating officer van Facebook, gezegd in een reactie op aantijgingen dat het bedrijf zich leent tot de verspreiding van nepnieuws en sensatieberichten.

Het bedrijf benadrukte daarbij voortaan te zullen werken met een aantal kwaliteitsnormen die aan de content zullen worden opgelegd. Onder meer producenten van nepnieuws zouden van het platform worden vervangen. De reactie moet ook worden gezien in het kader van aantijgingen dat sociale media zich door Russische partijen politiek hebben laten manipuleren.

Critici voeren al geruime tijd aan dat de platformen van sociale netwerken worden misbruikt door een aantal bedrijven die alleen de bedoeling hebben om zoveel mogelijk bezoekers aan te trekken en daarvoor massaal gebruik maken van sensationele of zelfs valse content.

Door de grote belangstelling bij het sociale netwerkpubliek kunnen deze partijen ook gigantische inkomsten verwerven uit advertenties die bij de content worden geplaatst.

De adverteerders zelf zijn echter minder gelukkig met deze praktijken – die hen weinig klanten opbrengen en bovendien hun imago dreigen aan te tasten – zodat de sociale mediabedrijven onder druk worden gezet maatregelen te nemen om deze praktijken te beteugelen.

Verkiezingen

Bovendien moet ook worden afgerekend met de kritiek dat de sociale media zich bij de voorbije presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten zouden hebben laten misbruiken door Russische partijen die allerlei misleidende informatie zouden hebben gefabriceerd.

Onder meer werd in een rapport aangeklaagd dat een aantal Russische activisten instrumenten van Facebook zouden hebben gebruikt om in de Verenigde Staten politieke protesten te promoten en organiseren.

Facebook erkende recent voor ongeveer 100.000 dollar reclamebestedingen teruggevonden te hebben waarbij een link kon worden gelegd naar namaakaccounts die wellicht vanuit Rusland werden aangestuurd.

In kringen van de Amerikaanse inlichtingendiensten wordt opgemerkt dat de melding van Facebook wellicht slechts de tip van een ijsberg zal blijken te zijn. Er wordt aan toegevoegd dat Rusland die inspanningen, onder meer in de aanloop naar de tussentijdse verkiezingen die volgend jaar in de Verenigde Staten op de kalender staan, wellicht nog zal opvoeren.

Ook Robert Mueller, speciaal aanklager in het onderzoek naar de Russische beïnvloeding van de jongste Amerikaanse presidentsverkiezingen, zou volgens een aantal bronnen de sociale netwerken in het bijzonder in het vizier hebben.

Een aantal Amerikaanse politici en belangengroepen hebben gevraagd dat Facebook en andere technologiebedrijven over de problemen tegenover het Amerikaanse Congres verantwoording zouden afleggen. (mah)