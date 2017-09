Facebook laat bedrijven toe gericht te adverteren op antisemitische en racistische trefwoorden. Een reeks websites, waaronder ProPublica, deed een experiment en kon advertentieruimte kopen op trefwoorden als ‘jodenhater’, ‘teven vermoorden’ en ‘dood radicale moslims’.

“Vorige week kregen we een tip. We logden in Facebooks geautomatiseerd advertentiesysteem in om te kijken of ‘jodenhater’ wel degelijk een categorie was waarop je kon adverteren. Ja, dus. Maar omdat er amper 2.274 mensen in die categorie zitten kan Facebook er geen campagne rond organiseren, waarna het systeem ons aanbeval er de term “Second Amendment” aan toe te voeren, waardoor we liefst 119.000 mensen zouden kunnen bereiken, waarschijnlijk omdat het systeem een verband maakt tussen wapenfans en antisemieten.” [Het tweede amendement geeft individuen het recht op het bezitten en dragen van wapens, nvddw.]

ProPublica zocht ook naar advertentiecategorieën voor andere godsdiensten, zoals ‘moslimhaters’. Die waren er niet.

Facebook liet ProPublica ondertussen weten dat de antisemitische categorieën ‘een foutje waren van het zoekalgoritme van de advertentiesoftware’. Het sociale netwerk maakt nu werk van het voorkomen van zulke incidenten.

Is Facebook een moreel corrupt bedrijf?

Het bedrijf mag zich stilaan zorgen beginnen maken, want alle controle lijkt zoek. De voorbije weken kwam het enkel nog in het nieuws door een aaneenschakeling van schandalen.

Eerst kwam aan het licht dat Facebook adverteerders om de tuin leidt in wat betreft het bereik van reclamecampagnes. (Exact een jaar geleden had het bedrijf zelf nog te kennen gegeven de tijdsbesteding van zijn gebruikers aan reclamevideo’s met 60 procent tot 80 procent te hebben overschat.) Dagen later moest het bedrijf toegeven dat het in de aanloop van de Amerikaanse presidentsverkiezingen voor 100.000 dollar aan advertenties had verkocht aan een duister Russisch bedrijf met een duidelijke pro-Kremlin-agenda. Later werd dan bekend dat Facebook alles behalve transparent communiceert over zijn inspanningen om ‘fake news’ van haar website te bannen.

Facebook lijkt eerder dan een deel van de oplossing, veel meer het probleem te zullen worden. Speciaal-aanklager Robert Mueller, die onderzoek doet naar de Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen, is tot dezelfde conclusie gekomen en zou volgens een aantal bronnen Facebook in het vizier hebben. Een aantal Amerikaanse politici en belangengroepen hebben gevraagd dat Facebook en andere technologiebedrijven over de problemen tegenover het Amerikaanse Congres verantwoording zouden afleggen.

Buzzfeed: