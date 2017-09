Frankrijk en Duitsland willen de mogelijkheid om in geval van dreigende situaties het vrij verkeer van personen in de Europese Unie tijdelijk te kunnen opschorten. De maatregel zou voor een maximale periode van vier jaar kunnen worden geïntroduceerd.

Dat zou blijken uit een vertrouwelijk diplomatiek dat de Britse krant The Times naar eigen zeggen heeft kunnen inkijken.

Door de maatregel zou de Schengen-zone tijdelijk worden afgeschaft, zodat opnieuw grenscontroles zouden kunnen worden ingevoerd.

Het Frans-Duitse voorstel is een tegenvaller voor Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie, die zopas het vrij verkeer van personen, samen met de euro, nog de grondslag voor het toekomstige federale Europa heeft genoemd.

“Het voorstel van Frankrijk en Duitsland – dat ook door Oostenrijk, Denemarken en Noorwegen wordt gesteund – zou gedurende langere periodes grenscontroles mogelijk maken,” aldus The Times. “Bovendien zouden de motieven achter de controles geheim kunnen blijven.”

Dreiging

De Europese Commissie wil de bestaande grenscontroles van Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Denemarken, Zweden en Noorwegen zijn opgezet, zo snel mogelijk beëindigen. De betrokken landen zeggen echter dat de ingrepen, vorig jaar ingevoerd na de massale toestroom van illegale migranten, voor interne veiligheidsredenen noodzakelijk zijn.

Op dit ogenblik moeten eventuele grenscontroles volgens de regels van de Europese Unie beperkt blijven tot maximaal zes maanden. Deze tijdelijke opschorting van het vrije verkeer kan tot drie keer worden verlengd. Controles worden ook voor een periode van drie maanden toegelaten indien de hele Schengen-zone wordt bedreigd.

In het nieuwe voorstel wordt echter opgemerkt dat deze regels niet meer beantwoorden aan de vereisten die in de context van een aanhoudende terroristische dreiging worden gesteld. Gezegd wordt dat een uitbreiding tot maximaal twee jaar mogelijk zou moeten zijn, met nogmaals een mogelijke verlenging van twee jaar in geval van uitzonderlijke omstandigheden.

De bewegingsvrijheid binnen de Europese Unie biedt volgens critici aan terroristen, die zich vaak van een valse identiteit bedienen, de mogelijkheid om ongemerkt rond te reizen en aanslagen voor te bereiden.

Jean-Claude Juncker ontkent echter dat het vrij verkeer van personen een uitnodiging is voor terroristen, hoewel hij wel toegaf dat het mogelijk is geweest te profiteren van lakse controles. De afschaffing van de grenzen biedt volgens de voorzitter echter vooral grote voordelen voor de Europese burgers en toeristen. (mah)