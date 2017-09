11 zaken die u wil weten over de zaterdag begonnen Oktoberfesten

Zaterdag zijn in München de Oktoberfesten van start gegaan. Die gelden als het grootste bierfestival ter wereld en beginnen traditioneel in de derde week van september en duren tot de eerste zondag van oktober.

1. De eerste Oktoberfesten werden in 1810 gehouden ter ere van de bruiloft van prinses Theresia van Saksen-Hildburghausen en kroonprins Lodewijk van Beieren.

2. De Oktoberfesten vierden in 2010 hun 200-ste jaargang en werden al die tijd enkel onderbroken door oorlogen en een cholera-epidemie.

3. Veel mensen dragen traditionele klederdracht (waaronder de bekende “lederhosen” voor mannen en de “dirndl” voor vrouwen).

4. Het evenement wordt gehouden net buiten het centrum van München op een plaats die bekend staat als de Wiesn, op een totale oppervlakte die gelijk is aan 53 voetbalvelden. Op het domein zijn 980 toiletten geïnstalleerd.

5. In 2015 werd 7,3 miljoen liter bier geconsumeerd. Dat is zes keer meer dan bij de Oktoberfesten van 1950 en ongeveer 3,5 keer de inhoud van een olympisch zwembad.

CHRISTOF STACHE / AFP

6. Traditiegetrouw wordt het bier alleen geserveerd in een zogenaamde Maß; een bierglas met een inhoud van een liter.

7. De Oktoberfesten verwelkomden in 2015 ruim 5,9 miljoen bezoekers. Dat zijn er vijf keer zo veel als het totaal aantal inwoners van de stad München. 85% van die bezoekers zijn Duitsers.

8. In 2012 werd het equivalent van 30 miljoen pintjes getapt, 338.000 worsten geserveerd en 369.000 varkensribben.

9. In totaal zijn er 14 grote biertenten, waar bier wordt geserveerd dat aan volgende 3 vereisten voldoet: – het bevat maar 3 ingrediënten: hop, gerst en water; – het alcoholgehalte ligt rond de 6%; – het bier wordt gebrouwen door een lokale, in München gestichte brouwerij. Dat zijn er traditioneel zes: Augustiner, Spaten, Höfbrau, Paulaner, Löwenbräu en Hacker-Pschorr.

10. Elke bezoeker spendeert gemiddeld 63 euro per avond.

11. De grootste tent (Winzerer Fähndl) beschikt over 10.900 zitplaatsen en 5 tapkasten die elk 1.900 glazen per uur kunnen vullen. In de keuken zijn continu 42 chefs aan het werk.