‘Mysterie na mysterie’ en ‘geen redelijke uitleg’: sluiten VS hun ambassade in Cuba?

De Verenigde Staten beraden zich over de sluiting van de Amerikaanse ambassade in Havana (Cuba). Dat heeft Rex Tillerson, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, zondag gezegd in het tv-programma ‘Face the Nation’.

De sluiting zou een gevolg zijn van in totaal 21 incidenten met Amerikaanse diplomaten en hun families, die in Havana gestationeerd zijn. Al deze mensen lieten de voorbije maanden ‘mysterieuze gezondheidsproblemen’ vaststellen, die worden gekenmerkt door abnormale symptomen, gehoorverlies, spraakproblemen, hersenletsel en tinnitus. Sommigen horen helemaal niets meer. Volgens Fulton Armstrong , een voormalig CIA-official, gaat het om ‘mysterie na mysterie’ en er is er ‘geen redelijke uitleg voor de incidenten’.

Rex Tillerson says closing down the Cuba embassy after mysterious attacks on Americans is “under review,” adds, “it’s a very serious issue.” pic.twitter.com/LCQvsrJvgG — Tom Namako (@TomNamako) September 17, 2017

‘Aanvallen met een ultrasoon wapen?’

Amerikaanse officials maken na onderzoek melding van ‘audio-apparatuur’ onder de vorm van een ultrasoon wapen, dat door de Cubanen zou zijn ingezet om een ‘akoestische aanval’ uit te voeren. Die zou de oorzaak vormen van de gezondheidsproblemen van de diplomaten en een aantal familieleden.

De problemen begonnen in de herfst van 2016 en werden voor een aantal onder hen zo erg, dat ze terugkeerden naar de VS. Na maanden van onderzoek kwamen de Amerikanen tot de conclusie dat de diplomaten met een gesofisticeerd en onhoorbaar audio-wapen waren aangevallen, dat in of buiten hun woningen was geïnstalleerd. De woningen van het ambassadepersoneel zijn eigendom van Cuba.

Volgens het persbureau AP is het niet duidelijk of men zo het gehoor van de betrokkenen wilde beschadigen of dat ze een ander doel hadden. Als tegenmaatregel wees Amerika in mei alvast 2 Cubanen uit, die in de ambassade in Washington waren tewerkgesteld.

Rusland?

De Cubaanse geheime dienst voert surveillance-opdrachten uit op alle buitenlandse diplomaten die op het eiland vertoeven, met speciale aandacht voor het Amerikaanse diplomatiek personeel. Toch houden de Amerikanen rekening met een missie die buiten het weten van Cuba om op het eiland werd opgezet. Daarbij wordt in eerste instantie aan Rusland gedacht.

Cuba ontkent alle aantijgingen en liet de VS en Canada een ‘uitgebreid en prioritair’ onderzoek op te starten. Dat onderzoek zou niets hebben opgeleverd of als dat wel het geval zou zijn, is die informatie in ieder geval niet met het grote publiek gedeeld.

‘VS weten gewoon niet wat er aan de hand is’

Volgens insiders weten de Amerikanen gewoon niet wat er aan de hand is. Tillerson zei dat de Amerikanen de zaak ‘zeer ernstig’ nemen, vanwege de gezondheidsschade die de diplomaten en hun familieleden hebben opgelopen. Had Tillerson het eerder nog over ‘aanvallen op de gezondheid’, dan spreekt zijn ministerie nu over ‘incidenten’. Naar de oorzaak en de schuldigen blijft het gissen.

De Amerikaanse ambassade in Havana werd in augustus 2015 heropend nadat ze ruim 54 jaar gesloten was geweest. Het gebouw stamt uit 1953 en de ambassade sloot haar deuren in 1961, twee jaar na de communistische machtsovername.