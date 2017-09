Scholen en wegen: de derde wereld bestaat ook in Duitsland

Geen enkel groot EU-land kan een groter budgetoverschot voorleggen dan Duitsland. Maar de Duitsers betalen daarvoor een zware prijs. Scholen en wegen liggen er vaak derdewerelds bij.

Duitsland heeft een budgetoverschot van 23,7 miljard euro, goed voor bijna 1% van het bbp. Volgens expert van de KfW, de Duitse ontwikkelingsbank, is 126 miljard nodig om de infrastructuur terug op peil te brengen. 33 miljard is nodig voor de scholen en nog eens 34 miljard voor de wegen.

“Onze bruggen, onze treinen de scholen… alles ligt er hopeloos verouderd bij en is dringend aan hernieuwing of vervanging toe,” zegt Achim Truger, van de Berlijnse School voor Economie en Rechten.

“De regering vindt de schwarze Null [een budget in evenwicht, zonder rode cijfers] belangrijker dan investeren in infrastructuur. Een aversie tegen schulden is een onderdeel geworden van het Duitse politieke systeem. Dat is ook een gevolg van de besparingen die werden doorgevoerd om onze financiële situatie recht te trekken na de Duitse hereniging, toen ons land de ‘zieke man van Europa’ werd genoemd.”

Nog volgens Truger bestaan er grote verschillen in de financiële situatie van de staat, de deelstaten [Länder] en de gemeenten, waarvan er enkele onder een enorme schuldenlast kreunen.

Enkel naar het toilet als het absoluut niet anders kan

De lamentabele toestand waarin vele scholen zich bevinden is ondertussen een speerpunt van de campagne geworden. “Het kan niet dat de toiletten in onze scholen niet werken en er geen geld is om ze te maken,” zei SPD-boegbeeld Martin Schulz recent nog op een verkiezingsmeeting in Hamburg.

Hoe schrijnend de toestand is moet blijken uit een onofficiële enquête van de German Toilet Organization (GTO), een ngo die werkt aan de verbetering van sanitaire installaties in Afrika. GTO ondervroeg 800 scholieren in 22 scholen in Berlijn. Wat bleek? 53% van de leerlingen zei enkel de toiletten te gebruiken bij absolute hoogdringendheid. [De foto’s rechts op deze pagina spreken boekdelen.] In de stad Berlijn is 1 op elke 4 openbare toiletten defect.

Merkel: niet geld, maar bureaucratie is het probleem

Schulz wil een nationale alliantie vormen die 12 miljard euro gaat investeren in de scholen, door de overheid te verplichten een deel van het budgetoverschot te herinvesteren in infrastructuur. Angela Merkel ziet geen probleem in het vinden van geld, maar wel in het ontwikkelen van een langetermijnvisie, die volgens haar wordt bemoeilijkt door de verschillende bevoegdheden en de bureaucratie op het lokale niveau en dat van de deelstaten.

Volgens Kai Eicker-Wolff van de onderwijsvakbond GEW is er in Duitsland een algemeen probleem. Wie per auto van Berlijn naar Franfurt reist (547 km) doet daar – ondanks dat Duitsland geen snelheidsbeperking kent – vaak meer dan 7 uur over, vanwege de voortdurende werken zowat overal aan het wegendek.

Een ander voorbeeld is de tunnel van Rastatt, die Duitsland verbindt met Zuid-Europa. Omdat een deel van de tunnel deze zomer is ingestort werd het treinverkeer tussen beide landen opgeschort. Ook het goederenvervoer op een van de belangrijkste transportroutes naar Zuid-Europa is nu ernstig gestremd. Op alternatieve routes zijn wegenwerken aan de gang wat de logistieke chaos in de regio enkel heeft verergerd.