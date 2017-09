Zweden: woning stijgt dagelijks met 105 euro in waarde

In Zweden is de prijs van vastgoed de voorbije 5 jaar met 39% gestegen. Dat blijkt uit onderzoek van vastgoedmakelaar Fastighetsbyrån. Daarin werden de vastgoedprijzen vergeleken tussen januari 2012 en juli 2017. In de Zweedse hoofdstad Stockholm ging het om een prijsstijging van gemiddeld 105 euro per dag.

De stijgingen doen zich vooral voor in Norrbotten en Västerbotten, twee provincies in het noordoosten van Zweden, en in de hoofdstad Stockholm. Toch lijkt de stijging nu wat te worden afgeremd. Volgens Johan Engström, de CEO van Fastighetsbyrån, wordt sinds kort wel de impact van striktere leencriteria en hogere prijzen gevoeld.

Voor de grootste prijsstijgingen tekent Härjedalen, een stad in het centrum van het land, waar men vandaag 166% meer betaalt dan 5 jaar geleden. Ook in Danderyd, een wat elitaire voorstad van Stockholm, kost een huis nu een klein half miljoen euro meer dan in 2012.

Bubbelvorming?

Nog volgens Engström zijn er een reeks oorzaken die de stijging moeten verklaren. In Stockholm heerst woningnood, door de strakke bouwplanning van de overheid en de centralisering van de beroepsactiviteit. Ook betaalden de Zweden – naar Nederlands model – tot voor kort enkel de rente op hun lening terug, niet het kapitaal. Daar is sinds kort verandering in gekomen. Ook de uiterst lage ( lees negatieve) rente op de Zweedse kroon heeft velen met hun spaarcenten naar het vastgoed geduwd en zo voor bubbelvorming in de vastgoedmarkt gezorgd.

Volgens de Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs behoort Zweden tot de vijf meest overgewaardeerde vastgoedmarkten ter wereld. De Zweedse Riksbank kwam in 2016 tot een minder dramatische conclusie, maar noemde de huidige evolutie in een rapport niettemin zorgwekkend.