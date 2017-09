Speelgoedgigant Toys “R” Us vraagt faillissement aan

De grootste verkoper van speelgoed in de Verenigde Staten, Toys “R” Us, is failliet. De winkelketen had al lang een grote schuldenberg. Toch is het bankroet symbolisch omdat een nieuwe klap is voor fysieke winkels en een nieuwe overwinning voor online shops zoals Amazon.

Hoe bleek ziet de toekomst van stenen winkels eruit? Winkelcentra krijgen steeds minder bezoekers, de inkomsten van heel veel retail lopen spectaculair terug. En ondertussen boomt de e-commerce en kopen mensen steeds meer al hun spullen online. Amazon, Alibaba en Zalando zijn de ronkende namen van de toekomst.Net daarom is de Chapter 11 (een Amerikaans faillissement) voor zo’n grote keten als Toys “R” Us zo’n symbolisch moment: een gigant uit de sector die dreigt te verdwijnen. De aandelen van Mattel, de producent van Barbie, en Hasbro, dat allerlei gezelschapsspelletjes zoals monopoly maakt, doken meteen naar beneden. Zij dreigen een hele voorraad onverkocht speelgoed terug te krijgen, en dus ook grote schade te leiden.

Gigantische schuldenlast

Toys “R” Us had zwaar te lijden onder een dalende verkoop door de stijging van online shoppen. Maar er was wel meer aan de hand met het bedrijf: een overname had het bedrijf met torenhoge schulden opgezadeld, waardoor het volgende jaar opnieuw 400 miljoen dollar moest afbetalen. Dat geld had het bedrijf niet, en met de schuldeisers kon geen akkoord gevonden worden. De zaak gaat nu failliet, maar mogelijk komt er uit de puinhoop van het faillissement een kleinere, gezondere keten.

Fundamenteel is het probleem van de winkelketens daarmee niet opgelost natuurlijk. Grote namen zoals Sears of JC Penney kregen de afgelopen jaren gigantische klappen en zagen hun omzet steeds vaker teruglopen. De tijd dat consumenten willen verdwalen in eindeloze vierkante meters winkelruimte is voorbij: er wordt veel doelgerichter online geshopt.

Kerstmis dit jaar niet gehaald

Toch is de timing verrassend: normaal is het laatste deel van het jaar dé topperiode voor een speelgoedwinkel: Toys “R” Us deed de helft van haar omzet in het laatste kwartaal traditiegetrouw. Want dan kopen mensen cadeautjes. Dat ze dus het einde van het jaar niet halen, zegt veel over hoe ongezond de zaak echt was. Vorig jaar zag de keten haar verkoop met nog eens 2,5 procent teruglopen tijdens de kerstperiode. Een prijzenoorlog met de online sector maakte het onleefbaar voor de speelgoedketen om het deze keer nog eens uit te zingen tot de kerst.