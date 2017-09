Werken in een hotel, dat is niet te onderschatten. Je moet altijd en overal vriendelijk zijn, hard werken en … af en toe eens stevig op je tong bijten. Dit zijn 23 geheimen die het hotelpersoneel je niet snel zal vertellen, maar die je eigenlijk wel graag wil weten:

1. We vinden het niet cool als je aankomt om 11 uur , terwijl je pas om 14 uur mag inchecken

Zeker niet als je dan ook nog eens boos bent omdat je kamer niet klaar is. Je wil écht niet dat de kamermeisjes zich nog meer moeten haasten …

2. Je kamer is helemaal niet zo proper als ze eruitziet …

Wat wil je: per kamer wordt meestal amper een kwartier besteed. Niet abnormaal dat er af en toe wat dingen verdoezeld in plaats van schoongemaakt worden.

3. Maar ze krijgt wel een extra grondige beurt als je een fooi geeft

Tja!

4. Als je het bordje ‘niet storen’ aan de deur hangt, is de kans groot dat je kamer helemaal niet schoongemaakt wordt

Dat is praktisch gewoon onhaalbaar.

5. Je wil écht niet onder (of op) de beddenspreien liggen …

Want die worden vaak maar één keer per maand gewassen … als je gelukt hebt. De lakens en de matrasbeschermer, die worden gelukkig wél gewassen.

6. En die sierkussentjes smijt je ook maar beter aan de kant

Zichtbare vuile vlekken? Die worden gewoon verdoezeld met een vochtige vod.

7. Blijf vér weg van de koffiezet of waterkoker op je kamer

Het lijkt misschien proper, maar je weet niet wat de gasten voor jou ermee uitgespookt hebben …

8. En blijf nog véél verder weg van de glazen

Die worden meestal gewoon even afgespoeld met water. Meer niet.

9. Neem de afstandsbediening van de tv zéker niet zomaar vast

Dat wordt door iedereen aangeraakt en maar zelden schoongemaakt. Brrrr.

10. Plus: het knopje van de nachtlamp hoef je ook niet aan te raken

Tenzij je het eerst grondig desinfecteert, natuurlijk.

11. Doe je koffer niét open op het houten bagagerek …

… want dat is een plaats waar bedwantsen het liefst zitten. Een metalen bagagerek is normaal wel veilig, net als de vloer van de badkamer (want daar ligt normaal geen tapijt).

12. Check voor de zekerheid ook maar het kijkgaatje in de deur

Als je geen duidelijk zicht hebt op de gang, dan kan er aan het kijkgaatje geprutst zijn, en kan er misschien wel een cameraatje in zitten. Voor de zekerheid misschien toch maar afdekken?

13. En doe ALTIJD je deur op slot

Je weet maar nooit …

14. Ja, we moeten soms tegen jullie liegen van onze baas

Als bijvoorbeeld de lift kapot is, zullen we zeggen dat hij morgen hersteld zal zijn, ook al weten we dat dat niet zo is.

15. En ja: we durven ook wel eens over jullie te roddelen of te fantaseren

Oeps!

16. We vinden het vreselijk als jullie te veel lawaai maken

Als er klachten komen van andere gasten, moeten WIJ komen klagen. Met het schaamrood op onze wangen.

17. Maar we vinden het echt niet erg als jullie de zeepjes ‘stelen’

Daarvoor liggen ze daar. Plus: ons logo staat erop.

18. We helpen jullie écht graag met praktische informatie

Als je er zelf naar vraagt, uiteraard.

19. Meer sterren is geen garantie op een betere service

Dat zegt alleen iets over het verschil in voorzieningen, zoals de grootte van de kamers. Niet over de service of het personeel.

20. En nee: niet alle kamers zijn hetzelfde, ook al kosten ze evenveel

Die aan het einde van de gang zijn meestal smaller of kleiner. Ook de tv’s zijn niet even groot, en de badkamers al zeker niet.

21. Je kan een lagere prijs krijgen als je gewoon even belt naar het hotel

De meeste hotels betalen 25 procent commissie aan reiswebsites. Gewoon even bellen en vragen of zij een lagere prijs kunnen bieden, kan écht helpen.

22. En als je vaak reist, is het slim om altijd hetzelfde hotel te kiezen

Want ja: klanten die we leren kennen, hebben sowieso een streepje voor.

23. Maar het allerbelangrijkste is dat jullie vriendelijk zijn tegen ons

Niet alleen fijn voor ons, maar uiteindelijk ook voor jullie. Wees daar maar zeker van!