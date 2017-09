Maria verwoest Dominica en zet koers naar Puerto Rico

De zon moet nog opkomen in Dominica, dus niemand weet exact hoe groot de schade precies is. Maar het ergste valt te vrezen als we de berichten van premier Roosevelt Skerrit mogen geloven. Hij moest vannacht uit zijn huis geëvacueerd worden, nadat het gebouw onder water was gelopen. Over dodelijke slachtoffers is nog niets bekend, maar de man heeft andere landen wel al om hulp gevraagd. Dominica is nooit eerder getroffen door een orkaan van categorie 5.

Dat is voor een paar andere gebieden op het pad van Maria wel anders. Zij likken nu nog steeds hun wonden na de doortocht van orkaan Irma nog geen twee weken geleden. Het is heel uitzonderlijk dat zo’n rampgebieden meteen opnieuw getroffen worden door een storm van dit niveau. Volgens de laatste waarschuwingen zal Maria de komende uren een orkaan van categorie 4 of 5 blijven, en vooral heel hard inbeuken op de Maagdeneilanden en op Puerto Rico.