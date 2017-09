Maar liefst 512 voormalige EU-politici zijn na de politiek in lobby’s en bedrijven gestapt

Voormalig Duits bondskanselier Gerhard Schröder (SPD) heeft een nieuwe job, schrijft het Britse magazine The Economist . Hij gaat zetelen in de raad van bestuur van Rosneft. Dat is een Russische energiegigant met een marktwaarde van bijna 60 miljard dollar. Rosneft is grotendeels in handen van de Russische regering en het is geen geheim dat Schröder goede banden heeft met de Russische president Vladimir Poetin. Hoewel het Westen Rosneft zware sancties opgelegd heeft na de Russische invasie van de Krimregio in Oekraïne, is de move van Schröder geen grote verrassing. Hij heeft voordien al jaren gewerkt voor Gazprom, een andere Russische energiemastodont, om gaspijplijnen naar West-Europa vast te krijgen.