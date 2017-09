Italiaanse ouders krijgen boetes omdat ze hun kinderen niet laten vaccineren

De verplichte vaccinaties in Italië zijn onder meer tegen mazelen, difterie, tetanus, de bof, kinkhoest, rodehond en waterpokken.De wet kwam er na verschillende uitbraken van mazelen in Italië, iets waar specialisten al een hele tijd voor aan het waarschuwen waren, want de gezonde dekkingsgraad voor mazelen is volgens de Wereldgezondheidsorganisatie 95%, maar in Italië is maar pakweg 85% van de bevolking ertegen gevaccineerd.Net als in andere landen is het aantal ouders dat hun kinderen laat inenten in Italië de laatste jaren afgenomen. Een vaccinatieplicht leek voor de overheid een logische keuze, maar er is dus grote weerstand tegen de wet.

“Vrijheid aangetast”

De anti-vaxxers, de mensen die onterecht geloven dat de vaccinaties gevaarlijk zijn en nutteloos, krijgen steun van mensen die wel vatbaar zijn voor de wetenschappelijke argumenten om te vaccineren maar op hun strepen staan wat hun vrijheid van keuze betreft.

En Italianen laten zich over het algemeen niet graag dicteren door de overheid. Ondertussen is meer dan een kwart van de Italianen tegen de verplichting om de kinderen te vaccineren. Ze vinden het hun “grondwettelijk recht” om zelf te beslissen over hun gezondheid.

Een pak ouders sturen nu dus hun kinderen zonder de verplichte vaccins naar school. Ze zijn zich aan het groeperen en hebben advocaten onder de arm genomen om de boetes aan te vechten.

Veruit het grootste deel van de Italianen laat zijn kinderen echter wel inenten. En dat zorgt voor spanningen, scheuren in families tussen mensen die voor en tegen zijn.

Kindergeld afpakken

Steeds meer landen kiezen trouwens ervoor om de terugloop van vaccinaties te bestrijden met maatregelen. In België is alleen het poliovaccin verplicht. Ouders die hun kinderen niet laten inenten, kunnen theoretisch worden bestraft met een boete van enkele honderden euro’s of een korte gevangenisstraf. In de praktijk komt dat vrij weinig voor.

In Frankrijk moeten ouders hun kinderen verplicht vaccineren voor difterie, tetanus en polio. Vanaf 2018 komen daar nog acht vaccins bij, waaronder dat voor de mazelen. De straffen voor ouders kunnen dan oplopen tot 3.750 euro boete of een celstraf van zes maanden.

Duitsland verplicht ouders niet om hun kind te vaccineren, maar wel om zich te informeren bij de huisarts. Ouders die weigeren op consult te gaan, riskeren een forse boete van 2.500 euro. Daarnaast mogen crèches in Duitsland bij wet niet-gevaccineerde kinderen weigeren. Kinderdagverblijven zijn ook verplicht om autoriteiten in te lichten wanneer ouders weigeren op consult te gaan.

Australië heeft er voor gekozen weigerouders geen kinderbijslag meer te geven.