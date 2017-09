Chinees telt 400.000 euro neer voor Vlaamse prijsduif

Vierhonderdduizend euro. Het is niet het bedrag van de laatste voetbaltransfer, maar de prijs die de Chinese duivenverzamelaar Kaier neertelde voor de Vlaamse duif Nadine. In de duivensport kijkt men de laatste tijd niet meer zo op van dit soort bedragen. Maar Nadine heeft sinds vorige week dus wel de titel van ‘duurste duif ter wereld’ op haar naam staan.

Prijsbeest

Nadine is niet de eerste de beste duif. Ze werd dit jaar nationaal kampioene bij de jaarlingen op de halve fond, een belangrijke discipline in het duivenmilieu. Maar dat is niet alles. “Ze blinkt vooral uit door haar uithoudingsvermogen”, vertelt kweker Willy Daniëls (68) aan Het Nieuwsblad. “Maar ze viel nog des te meer op doordat haar volle zus vorig seizoen ook nationaal kampioene werd.”

De zusjes zorgden ervoor dat rijke duivenliefhebbers van over de hele wereld hun weg vonden naar het landelijke Kessel. Onder die liefhebbers dus ook de Chinese duivenverzamelaar Xing Wei, die in het duivenmilieu beter bekend is als Kaier. Die reisde zelf af naar Vlaanderen met een bod dat Willy onmogelijk kon weigeren. “Het geld was welkom. Ik had net kosten aan mijn huis.”

China is gek op de duivensport

De helft van alle duiven die worden ingezet in China’s belangrijkste wedstrijd – de IJzeren Arend – worden in België gekweekt. China is gek op de duivensport en de Belgische expertise op dit vlak geeft ons land een ongeziene troef in ’s werelds meest bevolkte land.

Chinezen kopen in België jaarlijks duizenden duiven, vele daarvan voor meer dan 100.000 euro per exemplaar. Daarmee is China goed voor driekwart van de totale Belgische duivenexport. In omgekeerde richting kwam geen enkele Chinese duif België binnen, want de EU verbiedt de import van duiven vanuit China.

Zijn de Belgische duiven zonder meer de beste van de wereld, dan zijn de Chinezen vele malen meer verzot op de duivensport dan de Belgen zelf. Rijke Chinezen huisvesten hun troetelduiven in gouden en marmeren kooien; minder begoede landgenoten kweken duiven in hun keuken of badkamer. De Chinese wedstrijdduivenvereniging telt dan ook meer dan 300.000 leden.

Er zijn drie soorten klanten, aldus Thomas Gyselbrecht van de duivenveiling Pigeon Paradise: racers, handelaars en statuszoekers. Volgens hem zijn het niet de handelaars, die enkel winst uit hun handel trachten te halen, maar de statuszoekers die de prijzen zo hoog drijven.

Gyselbrechts verwacht binnenkort duiven van 500.000 euro te zien. ‘Chinese miljardairs hebben dan ook ongelimiteerde middelen,’ besluit hij.