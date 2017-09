In Zuid-Europa is iets enorm aan de gang

Duitsland is niet langer de enige economie in de EU die het label van ‘excellentie’ mag voeren. Het andere land voert een socialistisch bewind en bevindt zich in wat een tijd geleden nog als de ‘ten dode opgeschreven regio’ van de EU werd beschouwd: Zuid-Europa. Dat land heet Portugal en haar kredietstatus is zopas door ratingbureau Standard & Poor’s verhoogd

Op minder dan 12 maanden tijd is het land geëvolueerd van het probleemkind van Europa naar de oplossing van Europa, en dat met een eind 2015 aangetreden socialistische minderheidsregering, gesteund door de communistische partij (PCP) en het linkse blok (BE).

Verlost van het keurslijf van de besparingen

Volgens minister van Economie Manuel Caldeira Cabral is Portugal eindelijk verlost van het keurslijf van de besparingen. Door de burgers gerust te stellen dat niet nog meer in uitkeringen en pensioenen zou worden gesneden en door de lonen te laten stijgen kon de regering het vertrouwen van zowel de Portugezen als de investeerders heroveren. De investeringen laten het voorbije kwartaal dan ook een stijging van 10% noteren, de export ging plus 9%, percentages superieur aan die van Nederland en Duitsland.

De cijfers die met deze maatregelen gepaard gaan zijn indrukwekkend:

Groei van het bbp: +2,5% (eurozone: + 1,9%)

Werkloosheid: 9,4%, vergeleken met 14% in 2014

Budgettekort: 2,1% in 2016, vergeleken met 4,4% in 2015. (prognose 2017: 1,5%)

Portugal concurreert op kwaliteit, niet op prijs

Bij het begin van zijn mandaat had de Portugese premier Antonio Costa (links op de foto, naast Angela Merkel) al verklaard dat Portugal niet de concurrentie zou aangaan met de lagelonenlanden. Volgens Caldeira Cabral kan die strijd nooit gewonnen worden:

“Er zullen altijd landen zijn die goedkoper zijn. Maar vandaag produceren we vele zaken die 5 euro kosten en voor 50 euro worden verkocht. Trachten van die 5 euro 4,5 euro te maken is zinloos. We hebben ons gepositioneerd in de waardeketting van de 45 euro die daarboven zitten.”

Eenzelfde strategie werd in het toerisme geïmplementeerd. Dit jaar bezoeken 11% meer toeristen Portugal dan vorig jaar. Maar de inkomsten daaruit stijgen met 20%. Op dit moment worden in het land 200 hotels gebouwd. Het gros daarvan in de vier- en vijfsterrencategorie. Ook daar mikt het land op kwaliteit, eerder dan op prijs.