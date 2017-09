Wie al eens een dagje thuiswerkt, zal het al wel weten: thuiswerken is zalig. Maar vergis je niet: het heeft ook nadelen. Dit zijn 14 dingen die je alleen begrijpt als je (af en toe) thuiswerkt.

1. Jezelf dwingen om vroeg op te staan is niet simpel

© Giphy

Je moet toch geen trein halen of op tijd in je auto zitten … En zelfs een douche kan je in principe overslaan.

2. Niet pendelen of in de file staan bespaart je heel wat stress

© Giphy

Klinkt logisch, maar jij kan vergelijken en weet dat de impact nog groter is dan iedereen denkt.

3. Af en toe werken in pyjama is zalig …

© giphy.com

Net als werken in een joggingbroek.

4. … maar ook daar krijg je genoeg van

© Giphy

Je voelt je gewoon veel frisser als je doucht en gewone kleren aantrekt.

5. Als jij pauzeert, doe je al makkelijk eens een klusje in het huis

© Giphy

Snel de vaatwas vullen of legen, een was insteken of even vegen. Dat bespaart tijd.

6. Collega’s zorgen voor veel afleiding…

© Giphy

En brengen je vaak uit je concentratie.

7. … maar zijn ook een grote hulp …

© Giphy

En nee: het is niet altijd evident om samen te werken vanop afstand.

8. … én doen de dag sneller vooruitgaan

© Giphy

Als je thuiswerkt, mis je je collega’s wel een beetje.

9. Lunchen = snel een boterham smeren

© Giphy

Je bent toch maar in je eentje.

10. En het is moeilijk om te weerstaan aan iets lekkers

© Senorgif

Het is binnen handbereik én niemand ziet het.

11. Buiten werken is niet zo geweldig als iedereen denkt

© Giphy

Ja, je kan in het zonnetje zitten als ze eindelijk schijnt. Maar de vliegende beestjes, het lawaai, je zweet en de zon op je scherm maken het moeilijk om echt te werken.

12. Werken in complete stilte is de hel

© Giphy

De radio moet altijd aan. En ja: je praat ook weleens tegen de hond, de kat of … tegen jezelf.

13. Het is makkelijk om een uurtje over te werken

© Giphy

Je verliest toch geen tijd in het verkeer, dus kan je wel een extra inspanning doen.

14. Na het werk nog actief zijn is niet evident

© Giphy

Het is verleidelijk om meteen na het werk in je zetel te blijven hangen …