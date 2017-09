Als Trump gestoord is verschilt hij weinig van zijn voorgangers

U hebt ‘m waarschijnlijk al een paar keer gehoord maar hij is te mooi om te laten liggen: “Rocket man is on a suicide mission for himself and his regime.” Het was een uitspraak van de Amerikaanse president D onald Trump, in zijn eerste speech ooit voor de Verenigde Naties.

Trump had het over zijn Noord-Koreaanse ambtsgenoot Kim Jong-un en zei daarbij dat hij diens land volledig zal vernietigen als dat nodig blijkt. Eerder deze week had Trump zich nog laten opmerken met een tweet waarin hij zijn voormalige rivaal Hillary Clinton omver knalt met een golfbal. Wat bezielt Trump? Volgens een reeks experts lijdt hij aan een ernstige psychische aandoening. Daarin verschilt hij volgens diezelfde experts amper van 49% van zijn voorgangers.

Er bestaat een deontologische regel voor Amerikaanse psychiaters van de American Psychiatric Association (APA) die wil dat mentale gezondheidsproblemen bij politici niet openbaar gemaakt mogen worden als ze de staatsman- of vrouw niet persoonlijk onderzocht hebben. Dat heet de Goldwater Rule. De regel kwam er nadat in 1964 ruim 1.189 psychiaters en 12.356 experten in het tijdschrift Fact verklaarden dat de Republikeinse presidentskandidaat Barry Goldwater niet geschikt was om die functie uit te oefenen. Dat melden het Zwitserse tijdschrift Les Temps en de nieuwswebsite International Business Times.

Goldwater klaagde het tijdschrift aan en kreeg gelijk van de rechter. Hij won de Republikeinse nominatie en daarna heeft de APA de Goldwater Rule bekrachtigd. Sindsdien hebben eerzame psychiaters van de APA zich altijd aan deze regel gehouden. Tot nu. Zo denken heel wat experten dat de huidige Amerikaanse president Donald Trump aan een “gevaarlijke psychische aandoening” lijdt.

Uitzondering voor Trump

Verschillende psychiaters beweerden in april op een congres aan de prestigieuze Yale-universiteit dat Trump “paranoïde is en waanbeelden heeft”. Hij zou aan een kwaadaardige vorm van narcisme lijden. Niet veel later schreef New York Times-journalist Charles Blow in een column dat Trump constant de neiging heeft “om de oppositie de mond te snoeren”.

Een groep van psychologische experten schreef een open brief naar de Amerikaanse krant, waarin ze lieten weten dat ze akkoord gaan met Blow. Ze verwierpen ook de Goldwater Rule. Hun verantwoording:

“De stilte van de geestelijke gezondheidsorganisaties heeft ons verhinderd om bezorgde journalisten en Congressleden te informeren in deze woelige tijden. We vrezen dat er teveel op het spel staat om nu nog stil te blijven.”

De groep is vooral bezorgd om Trump zijn “woede-aanvallen”, waaruit volgens hen blijkt dat hij niet in staat is om standpunten of meningen, die afwijken van de zijne, te tolereren. “Individuen met deze symptomen hebben de neiging om de realiteit in hun hoofd te vervormen. Ze ontkennen feiten en vallen mensen aan die hen tegenspreken, zoals Trump doet bij journalisten en wetenschappers. Als zo iemand een leiderschapspositie krijgt, zullen die symptomen waarschijnlijk vergroten. De persoon in kwestie wil dat de mythe van zijn superioriteit bevestigd wordt door de buitenwereld. Wij zijn ervan overtuigd dat Trump het land niet op een veilige manier als president kan besturen, omdat uit zijn uitspraken en daden blijkt dat hij met ernstige emotionele instabiliteit kampt.”

AFP PHOTO / JUNG Yeon-Je

Lang niet de eerste president

Uit een studie van de Duke-universiteit in de staat Noord-Carolina, blijkt dat 49 procent van de 37 Amerikaanse presidenten die tussen 1776 en 1974 aan de macht waren, met psychologische problemen kampte. 24 procent van hen was depressief, acht procent had angststoornissen en acht procent was aan alcohol verslaafd. John Adams (1797-1801), Theodore Roosevelt (1901-1909) en Lyndon Johnson (1963-1969) zouden bipolaire stoornissen gehad hebben. Ronald Reagan vertoonde tegen het einde van zijn tweede ambtstermijn dan weer symptomen van de ziekte van Alzheimer.

Maar hun meest opvallende bevinding was dat Woodrow Wilson (1913-1921) meermaals door hartaanvallen geveld werd tijdens zijn ambtsperiode. Op de Vredesconferentie van Parijs in 1919 maakte hij al een verwarde indruk, een nieuwe hartaanval volgde snel en hij zag zich in 1921 uiteindelijk gedwongen om vroegtijdig uit zijn ambt te stappen.