Michael Bloomberg: “Er is een gebrek aan leiderschap in de VS”

“Immigratie is het belangrijkste onderwerp van onze tijd. Groter dan alle andere zaken die ons vandaag bezighouden.” Dat heeft Apple-baas Tim Cook woensdag gezegd tijdens een debat op het Global Business Forum in New York, een organisatie van het persagentschap Bloomberg.

Tim Cook en voormalig burgemeester van New York en filantroop Michael Bloomberg spraken er over immigratie in een panel dat werd gemodereerd door Megan Murphy van Bloomberg Businessweek.

Cook: “Einde van DACA is totaal onaanvaardbaar”

Beide gingen in op de aankondiging eerder deze maand van de Amerikaanse minister van Justitie Jeff Sessions. Die kondigde aan dat de regering Trump een einde maakt aan het DACA-programma, dat kinderen die als kind illegaal door hun ouders de VS waren binnengebracht, tijdelijk bescherming bood. Die bescherming loopt binnen zes maanden af, waarna ze dus het land zullen moeten verlaten.

“Zijn we menselijk?” vroeg Cook zich af. ‘Dit is totaal onaanvaardbaar. Ik ben geschokt dat zulke discussie kan plaatsvinden. Het is hetzelfde alsof ik nu tegen Michael Bloomberg zou zeggen: “Michael, het spijt ons, maar we hebben ontdekt dat je hier eigenlijk niet mag zijn. Je moet dus gaan.”

Cook toonde zich de voorbije dagen al verontwaardigd over de beslissing, omdat bij Apple 250 van de zogenaamde ‘Dreamers’ aan de slag zijn:

“Het zijn geweldige mensen. Echte Amerikanen, want ze hebben nooit ergens anders geleefd. Ze houden van dit land. Mocht ik een wereldleider zijn, ik zou trachten al het talent in de wereld te monopoliseren. Alle slimme mensen hierheen halen, want slimme mensen creëren jobs.”

De Apple-baas verwees naar Ellis Island, de plek waar tussen 1892 en 1954 ruim 12 miljoen immigranten aankwamen en waar ze medisch werden gekeurd alvorens zij tot de Verenigde Staten werden toegelaten: “We zijn allen daar gepasseerd en we kwamen allemaal van elders. Dit gaat over menselijke basiswaarden en respect.”

Bloomberg vergeleek de beslissing om de DACA-regeling op te heffen met het veroordelen van een kind, omdat een ouder een bankoverval heeft gepleegd. “We hebben deze mensen hier nodig. Als we ze hier niet langer toelaten zullen ze elders gaan. Op de lange duur zal zich dat tegen ons keren.”

Onze waarden worden bepaald door wat we op tv zien en in de kranten lezen

Nog volgens Bloomberg is er vandaag een gebrek aan leiderschap in de VS:

“Hoe je het draait of keert, de leiders zetten de toon. En wanneer de toon negatief wordt, wordt iedereen negatief. Kijk naar New York. We hebben hier moeilijke tijden beleefd. Maar de burgemeesters zetten de goede toon. Er was Dunkins, er was Giuliani, dan mezelf en nu De Blasio. Al deze mensen hebben de stad omhoog gepraat, niet omlaag. Onze waarden worden bepaald door wat we op tv zien en in de kranten lezen.”