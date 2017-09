Jack Ma (Alibaba Group): “Amper 6% van alle bedrijven profiteerde van globalisering”

EXPRESS.BE EXCLUSIVE

“De wereld heeft altijd gefocust op de 20/80-regel. Banken besteedden hun aandacht aan de 20% meest welstellende wereldburgers in onze maatschappij. Aan 20% van de grote bedrijven, waar ze 80% van hun winst maakten. Als deze wereld leefbaar wil blijven moet dat worden omgedraaid. De wereld moet de 80/20-regel gaan respecteren. We moeten onze focus verleggen naar de 80% kmo-ers en zelfstandigen, de 80% jonge mensen en de 80% ontwikkelingslanden. De wereld heeft geen G20 nodig, maar een G200.”

Dat heeft Jack Ma, de stichter/CEO van Alibaba, het grootste internetbedrijf ter wereld, gezegd op het Global Business Forum in New York, een organisatie van het persagentschap Bloomberg. Ma weet waarover hij spreekt. Zijn bedrijf heeft de voorbije 20 jaar zo’n 30 miljoen jobs gecreëerd.

“De voorbije 30 jaar heeft 6% van de bedrijven van de globalisering geprofiteerd. De volgende 30 jaar zullen – als de data correct zijn en ik geloof dat ze dat zijn – 60% van de kmo’s globaal gaan en van de globalisering kunnen profiteren. Er is niks verkeerds met globalisering, alleen moeten we de globalisering optimaliseren. De globalisering moet inclusief worden.”

20/80 of 5/95?

De cijfers die Ma in New York vermeldde zijn niet nieuw. Ook in Europa gaat 95% van het door banken ter beschikking gestelde krediet naar beursgenoteerde bedrijven. Saxo-bank chief economist Steen Jakobsen berekende ooit dat 20% van alle bedrijven op de beurs noteert en 80% niet. Daarom beschikt 80% van de bedrijven over 5% van al het beschikbare krediet. Deze kmo’s beschikken ook over amper 1% van het politieke kapitaal. 99% van het politieke kapitaal gaat immers naar beursgenoteerde bedrijven, want die genereren meer publiciteit en zichtbaarheid voor politici.

Kleine minderheid van bedrijven dirigeert meer dan 40% van de wereldeconomie

Niet voor niets bleek in 2011 uit een studie van de universiteit van Zurich dat:

een kleine minderheid van bedrijven – veelal financiële instellingen – meer dan 40% van de volledige wereldeconomie dirigeert, waaronder Barclays Bank, JPMorgan Chase & Co, en The Goldman Sachs Group.”

Deze kleine elite is dan ook de grote bevoordeelde geweest van de stimulusplannen en de verlaging van de rentevoeten.