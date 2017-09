Terwijl een hele reeks beroepen in hun voortbestaan door robots worden bedreigd, lijken orkestleiders voorlopig weinig van automatische rivalen te moeten vrezen.

Dat is gebleken uit een experiment in het Verdi Theater in de Italiaanse stad Pisa, waar de robot YuMi het Lucca Philharmonic Orchestra mocht dirigeren bij de uitvoering van een aantal fragmenten van de opera Rigoletto, als begeleiders van tenor Andrea Bocelli en sopraan Maria Luigia Borsi.

De muzikanten en zangers benadrukken dat de robot weliswaar een muziekwerk perfect kan laten uitvoeren zoals hij heeft geleerd, maar geen enkele ruimte voor variatie of improvisatie laat.

Het experiment met YuMi, een tweearmige robot van de Zwitserse onderneming Asea Brown Boveri (ABB), kaderde in de organisatie van het eerste International Festival of Robotics.

YuMi had het uitgevoerde werk vooraf ingestudeerd met Andrea Colombini, de normale dirigent van het Lucca Philharmonic Orchestra.

Interactie

De robot was geprogrammeerd om de bewegingen van Colombini te kopiëren en toonde zich volgens de dirigent alvast meer gesofisticeerd dan zijn voorganger Asimo, ontworpen door Honda, die negen jaar geleden het Detroit Symphony Orchestra stuurde. Asimo kon immers slechts één hand gebruiken en uitsluitend verticale en horizontale bewegingen maken.

“Toch bleken ook de mogelijkheden van YuMi beperkt,” liet Colombini verstaan. “YuMi is bijzonder flexibel en zijn armen hebben dezelfde mobiliteit als een menselijke dirigent, maar hij heeft geen muzikale ziel.”

“De robot kan muziek met een vaste structuur uitvoeren, maar kan niet improviseren en heeft ook geen enkele mogelijkheid om op het orkest te reageren of een interactie met de muzikanten op te zetten. Op geen enkele manier kan YuMi als een dirigent van de toekomst worden beschouwd.”

Colombini wijst er ook op dat het in totaal zeventien uur tijd in beslag nam om YuMi de exacte bewegingen van de dirigent aan te leren om een muziekwerk van zes minuten uit te voeren.

“De traditionele vitaliteit van de menselijke dirigent – die met zijn hele lichaam en zelfs zijn ademhaling het tempo van de uitvoering bepaalt – ontbreekt,” getuigden ook de andere leden van het orkest.

Bocelli, die een visuele handicap heeft, diende zich tot op de seconde het tempo te herinneren dat YuMi had aangeleerd. Elke ongeprogrammeerde versnelling of vertraging zou een catastrofe zijn geworden en de tenor had ook geen enkele mogelijkheid om aan de robot-dirigent aanwijzingen door te geven. (mmah)