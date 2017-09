Nieuw parlementair jaar begint zonder topministers, want die zijn op reis

Vergeet vragen aan premier Charles Michel over het zomerakkoord: hij is afwezig. En ook zijn vicepremiers Alexander De Croo (Open Vld) en Kris Peeters (CD&V), die rond de tafel zaten in de nachtelijke uren om dat akkoord te sluiten, zijn er niet, net als Didier Reynders (MR) zitten ze in het buitenland. De enige vicepremier die er is, is Jan Jambon (N-VA). Dus veel vuurwerk kan dat alvast niet geven.

Of neem de zaak van de Ecolo-jongeren, die een gefotoshopt beeld van Theo Francken (N-VA) in Nazi-uniform verspreidden. Zal moeilijk op de agenda kunnen: Francken zelf is er niet.

Liefst vier ministers, Michel, De Croo, Reynders en Francken zitten allemaal in New York, voor de jaarlijkse algemene vergadering van de VN. Dit jaar is die extra aanwezigheid zeker nuttig, want België voert een felle diplomatieke strijd om in de Veiligheidsraad te raken. Ook Kris Peeters is bezig met diplomatie: hij zit in Seoel, in Zuid-Korea, voor een vergadering van de Europese en Aziatische ministers van Economie. Allemaal “gewettigd afwezig” dus.

Maggie is op vakantie, maar veel tijd in de zomer om te ontspannen kreeg ze niet

De enige die nog echt met ‘vakantie’ is, is minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld), zo weet Het Laatste Nieuws. Maar Maggie heeft een heel geldig excuus, om nu nog eventjes wat rust te nemen. Terwijl heel de regering in augustus verlof nam, had ze haar handen vol met de fipronil-crisis, waarbij eieren besmet raakten met het middel om luizen te bestrijden.

Uiteraard is de oppositie niet opgezet met zoveel afwezigheden, zo kan je moeilijk de werkzaamheden beginnen. Overigens heeft kamervoorzitter Bracke ook wat nieuwheden klaar voor het nieuwe jaar, zo weet Het Laatste Nieuws nog. Want hij wil strenger worden op de spreektijden. Want een aantal fracties gaan systematisch over de afgesproken 2 minuten dat een tussenkomst mag duren. 10 procent vindt hij redelijk, maar niet bijvoorbeeld de 24 procent die Groen-Ecolo gemiddeld extra neemt.

Geen spiekbriefjes meer in de Kamer?

Groen-fractieleider Kristof Calvo kaatst terug: het zijn de andere partijen die steeds de groenen onderbreken, waardoor hun tussenkomsten zo lang duren. Calvo heeft er geen probleem mee om de regels strikt te laten naleven. Maar in ruil vraagt hij dat kamervoorzitter Bracke hetzelfde doet voor de ministers: die mogen geen vragen beantwoorden door een antwoord af te lezen.

Een spiekbriefje is immers verboden in de Kamer: je moet spontaan antwoorden als minister. Maar regelmatig houdt de regering zich daar niet aan. Niet onlogisch dus dat Calvo die vraag stelt. Afwachten hoe “streng” het nieuwe parlementaire jaar wordt dus. Maar kortere tussenkomsten en meer spontaniteit in plaats van antwoorden aflezen: het kan alleen maar de kwaliteit van het debat verhogen.