Spaanse eersteklasser krijgt boete vanwege te weinig toeschouwers boven reclameborden

De Spaanse Liga Profesional de Futbol (LFP) heeft eersteklasser Celta de Vigo een boete van 5.000 euro opgelegd. De reden is opmerkelijk: tijdens een tv-uitzending waren er te weinig toeschouwers te zien boven de reclameborden die in beeld kwamen.

In de beelden van de wedstrijden Celta – Real Sociedad en Celta – Alavès bleek dat de tribunes waar de camera’s op richtten voor minder dan 75% gevuld waren. Het zijn net die beelden zijn die adverteerders er van moeten overtuigen reclame te maken rond de voetbalvelden. Daarom besliste de LFP vorig seizoen boetes uit te delen wanneer de tribunes boven de reclameborden een te desolate indruk maken.

‘Tv-gevoelige’ tribuneplaatsen worden goedkoper

De boete is opmerkelijk omdat Celta net in deze beide wedstrijden meer toeschouwers ontving dan dat gemiddeld het geval is. Alleen kochten die toeschouwers tickets voor tribuneplaatsen die amper in beeld komen.

Om aan die regel te voldoen hebben clubs zich verplicht gezien de prijzen van de plekken die weinig in beeld komen te verhogen, opdat hun fans tickets zouden kopen voor tribuneplekken die wel in beeld komen. In sommige clubs heeft dat zelfs geleid tot een daling van 50% van de abonnementsprijzen voor ‘tv-gevoelige’ plaatsen.

Bij Celta zal de boete weinig impact hebben. De club ontving vorig jaar 53 miljoen euro aan inkomsten uit tv-rechten.

Naar het voorbeeld van de NBA

De LFP wil een echt merk worden, naar het voorbeeld van de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA. Na elke wedstrijd krijgen de clubs van de LFP een rapport waarin het percentage toeschouwers rond de reclameborden wordt vermeld. Daarbij wordt rekening gehouden met de tv-beelden vanaf minuut 30 van de match.