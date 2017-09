19 dingen die iedereen stiekem doet op de trein

Of je nu een doorgewinterde pendelaar bent of een sporadische treinreiziger, sommige dingen doen we allemaal op de trein, zoals deze 19:

1. Voor je gaat zitten totaal onsubtiel rondkijken of er toevallig geen plekje vrij is naast een superknappe collega-treinreiziger

Doe jij nooit? Tijd om ermee te beginnen dan!

2. Meelezen over de schouder van de passagier naast jou

Euh … Die Metro’s zijn voor iedereen, toch?

3. Jup, sms’jes ook!

Ah zo, rode kool met worsten vanavond … Hmm, kan ik misschien ook nog eens klaarmaken …

4. Maar met je ogen rollen als zij bij jou hetzelfde doen

Serieus, hoe onbeleefd is dát?

5. Bepaalde pagina’s in je magazine overslaan om geen slechte indruk te wekken bij de mensen rond jou

Sorry Flair, maar de Bedgeheimen – Het leven zoals het is tussen de lakens bewaar ik precies liever tot vanavond …

6. Of – nog veel genialer – een boek met een grotere kaft erover doen zodat niemand ziet wat je precies leest

Imago opbouwen.

7. En natuurlijk: gesprekken afluisteren van je medepassagiers

Oortjes in, volume op nul en onopgemerkt luistervinken maar! Geen kat die het merkt.

8. Een selfie nemen als je de wagon helemaal voor jou alleen hebt

En dan die schaamte als je beseft dat er tóch iemand zat. Oeps.

9. Totaal onopvallend in de weerspiegeling van de ruit kijken om te controleren of je haar goed ligt

Nooit langer dan één seconde na elkaar natuurlijk, anders valt het op.

10. Je keihard verstoppen als je iemand ziet opstappen met wie je echt niet wil praten

Valt het op? Valt het op? Valt het op? Oh nee, dit valt zo hard op!

11. De vuilbakjes volproppen met de rommel uit je portemonnee

Tja, ‘t is niet dat je zoveel interessantere dingen te doen hebt op dat moment.

12. De hele trein doorlopen in de hoop een bank te vinden waar nog niemand zit

‘k Wil gewoon even op mijn gemak zijn, oké?

13. En vooral géén oogcontact zoeken

Stel je voor dat iemand zou willen euh … praten?

14. Hopen dat niemand ouder dan jij opstapt zodat je je overheerlijke zitje niet moet afstaan

Of zwangere vrouwen.

15. Levensverhalen verzinnen over de passagiers rondom jou om de tijd te doden

So-wie-so dat die kerel zijn okselhaar oranje verft en zijn meest recente verovering via Tinder heeft leren kennen.

16. En iets luguberder: horrorstories bedenken over mogelijke aanslagen op de trein

Geen idee waarom maar soms … komen ze gewoon, weet je wel?

17. Op de knop blijven drukken in de hoop dat de deuren sneller opengaan als je gehaast bent

En verrassing, verrassing … het helpt niet.

18. En natuurlijk: je keihard ophouden om toch maar niet op de trein naar het toilet te moeten gaan

Waardoor je het bijna in je broek doet tegen dat je thuis komt, waar er natuurlijk net dan iemand vlak voor jou op de wc-pot gaat zitten.

19. Oh ja, en pisnijdig zijn als de conducteur 10 seconden voor je moet afstappen nog komt vragen naar je kaartje

‘t Is dat je daar de overige 35 minuten toch maar niks zat te doen natuurlijk …