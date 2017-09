De Europese Unie wil niet langer politieke partijen sponsoren die het einde van de EU nastreven of extremistisch gedachtengoed verspreiden. Dat heeft Jean-Claude Juncker, de voorzitter van de Europese Commissie, gezegd tijdens zijn ‘State of the Union’.

De Nederlander Frans Timmermans, de eerste vice-voorzitter van de EC, heeft nu voorstellen in die zin geformuleerd. De financiering van de politieke partijen zou zo mogelijk nog voor de verkiezingen van 2019 moeten worden hervormd.

